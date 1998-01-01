Объем перевозки в Турцию этим летом превысит прошлогодний

Процесс приема заявок российских авиакомпаний на рейсы в Турцию значительно ускорился. Как сообщает сегодня РСТ со ссылкой на вице-президента союза Дмитрия Горина, турецкие авиационные власти подтверждают большинство из них.

«Судя по данным Росавиации, число подтвержденных заявок на сегодня больше, чем в это же время год назад. При этом стороны при согласовании квот строго соблюдают принцип паритета», – сказал он.

Как отмечает эксперт, во многом увеличение квот объясняется тем, что в июне 2022 года только 44 российских самолета могли летать в Турцию, а к сегодняшнему моменту многие суда выкуплены у лизингодателей. В итоге из 800 российских авиалайнеров на направление можно ставить уже 180. Также, если раньше между Россией и Турцией летали три турецких перевозчика, то сейчас – пять.

«РСТ выступает за расширение перевозки в Турцию. Это единственный способ обеспечить спрос на направлении и доступные цены. И возможность заработать для туроператоров, чтобы отдать долги, так как постановление правительства №1073 об отсрочке по возврату туристам средств за неосуществленные туры продлено не будет», – пояснил Дмитрий Горин.

Авиакомпании наращивают перевозку на направлении. «Аэрофлот» с начала апреля будет летать из Москвы в Даламан и Измир, а с конца этого месяца – в Анталью из Екатеринбурга, Казани, Новосибирска. Рейсы начинаются с малых частот, к высокому сезону доходят до ежедневных.

Из Москвы и регионов запланированы также чартерные программы на рейсах турецких перевозчиков, аффилированных с российскими туроператорами, – «Анекс Тур», Coral Travel, «Пегас Туристик».

По словам Дмитрия Горина, на Турцию в этом сезоне придется подавляющая часть полетных программ: «В 2021 году из всего российского выездного турпотока в 7 млн человек в Турции побывало 4,7 млн, в 2022-м из 6,9 млн – 5,2 млн, в 2023-м, как ожидается, будет 6 млн».

Туроператоры ранее сообщали, что пока спрос на Турцию по программам раннего бронирования ниже ожидаемого. Одна из причин – подорожание туров из-за инфляционного повышения цен на отели. По разным оценкам, оно составляет от 15% до 30%.

Тем не менее, Турция, судя по статистике сети агентств «Магазин горящих путевок», стабильно держится в тройке лидеров продаж после России и Египта. При этом с конца февраля спрос на направлении, ослабленный негативным фоном в связи с землетрясением, снова начал расти.

По показателям февраля, продажи Турции лишь на 5% ниже объемов Египта – 15,6% против 20,8%. Для сравнения, на Таиланд приходится лишь 13% от общего объема продаж сети МГП, на ОАЭ – 9,9%.

/TOURBUS.RU