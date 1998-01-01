Илья Уманский: «Меньше разговоров — больше дела»

11 марта в столичном отеле «Азимут Сити Олимпик» собралось более 1400 представителей бизнеса по розничной продаже туров, - здесь открылся пятый, юбилейный конгресс турагентств. Предыдущий прошел еще в 2019 году и последние три года мероприятие не проводилось из-за пандемии.

В своем приветственном слове к собравшимся, президент РСТ Илья Уманский (на фото) подчеркнул, что на сегодняшний момент главная задача конгресса — быть максимально полезным для его участников, - «меньше разговоров – больше дела». Он напомнил, что Союз всегда выступал против монополизации рынка и своими основными целями видит повышение конкурентоспособности национального турпродукта, консолидировать деятельность туроператоров и создание в стране цивилизованного рынка туризма.

«Сегодня РСТ – это 25 стран, где работают наши представители, 55 регионов, где открыты представительства и отделения. Это 40 комитетов и комиссий и более 500 экспертов, которые работают в их составе. Эксперты РСТ входят в состав всех основных отраслевых общественных советов и комиссий. Мы всегда активно участвуем в разработке законов, в частности, нового закона о туристической деятельности и правил применения электронной путевки, - добавил он, - А последним нашим достижением стало поручение президента по отмене НДС для туроператоров по внутреннему и въездному туризму».

Г-н Уманский также напомнил о роли РСТ в лоббировании интересов отрасли. По его словам, последние три года РСТ, который представляет интересы более 3 тысяч членов, переживает активную стадию роста и трансформации.

«Мы планируем реформировать комитет по агентской деятельности и те меры, которые будут сформулированы по итогам конгресса и лягут в основу программы работы комитета»,- добавил он.

Николай Литаренко – ответственный секретарь рабочей группы по правовой реализации регулирования в сфере туризма при Департаменте регуляторной политики правительства РФ рассказал о той работе, которую РСТ проводит с 2020 года.

«За эти прошедшие 2.5 - 3 года РСТ участвовал в разработке практически всех законодательных инициатив в сфере туризма, - прокомментировал он. – В том числе мы дорабатывали более 90% подзаконных актов. Например, №166 Федеральный «ковидный» закон, который здорово помог тур агентам и туроператорам расплатиться со своими долгами.

Также хочется отметить прорывной закон об экологическом туризме на особо охраняемых природных территориях. Буквально 2 марта он был принят во втором чтении.

Хочется сказать и о важном законопроекте: введении правового регулирования гостевых домов. Эта законодательная инициатива – социальная и влияет практически на весь турбизнес юга России. Сегодня закон находится на финальной стадии голосования у Минэкономразвития».

Свое слово на пленарном заседании взяла и директор департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая. Она отметила, что в преддверии летнего сезона такое мероприятие востребовано и что именно сейчас важно расставить тренды: что нас ждет в этом году.

Говоря о внутреннем туризме, г-жа Шаршавицкая выразила уверенность, что россияне ни при каких условиях не смогут отказаться от путешествий. - Туризм стал частью ДНК россиянина. И сегодня наша задача увеличить количество туристических поездок, сфокусироваться на спрос и предлагать продукт по запросу. В тренде - короткие поездки выходного дня и этот сценарий должен встать в основу, рассматриваться как рабочий.

«Наша цель - к 2030 году увеличить количество туристических поездок в два раза. И если прошлый год показал 62 млн. туристов, – то удвоение – это большая цифра. И нам всем надо понимать, как ее достичь, какими способами.

Среди мер – сделать предложения всесезонными. В этом плане свои преимущества показывают лечебно-оздоровительный и деловой туризм», - сообщила она.

Поднимая проблемы въездного туризма, директор департамента добавила, что приезд в Россию иностранных туристов во многом сдерживает отсутствие платежных инструментов в связи с уходом систем Visa и MasterCard с российского рынка. Поэтому в этом году для стимулирования въездного турпотока в Россию заработают электронные визы, а также будет решена проблема платежей за счет создания специальных карт для иностранных туристов.

“Уже в весеннюю сессию будет рассмотрен законопроект по удаленной идентификации гражданина. Мы заинтересованы в туристах из стран Персидского залива и Китая. Надеемся, что они смогут въезжать как по электронным визам, так и в рамках межправсоглашения.

И что все это позволит реализоваться сформировавшемуся отложенному спросу на нашу страну”, - заключила глава департамента .

/TOURBUS.RU