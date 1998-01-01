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«Интурмаркет 2023» начал работу

В работе проходящей в залах столичного Экспоцентра международной туристической выставки принимают участие более семисот компаний

Выставка «Интурмаркет» открылась сегодня в Экспоцентре на Красной Пресне. Она будет проходить по 15 марта при поддержке правительства РФ, Минэкономразвития, Совета Федерации, Госдумы, Российского союза туриндустрии и Ассоциации туроператоров России.

В деловой программе принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, туристической отрасли, в том числе инвесторы и эксперты. Для участников «Интурмаркета» запланирована насыщенная деловая программа, в рамках которой пройдет более 50 деловых мероприятий с участием более 200 экспертов.

Деловая программма выставки «Интурмаркет».

Ключевое событие дня открытия выставки – пленарное заседание, посвященное актуальным вопросам развития отрасли. Кроме того, в Экспоцентре пройдет семинары по актуальным проблемам туристической отрасли – IT-технологиям, подготовке кадров, аттестации гидов и экскурсоводов, обучение для представителей туристско-информационных центров (ТИЦ) и трэвел-журналистов.

Второй день выставки, 14 марта, объявлен Днем благотворительности. Его цель — поддержка хосписа «Дом с маяком», опекающего детей с неизлечимыми заболеваниями. В дни работы выставки будет проходить сбор средств на медицинское питание для 5-летнего Вити Кузнецова, 31-го подопечного проекта «Турбизнес с открытым сердцем». В 14.00 состоится благотворительный аукцион, на котором будут разыграны самые разные лоты — туристические, гастрономические, сувенирные, художественные.

Как отметил в приветствии участникам выставки зампред правительства Дмитрий Чернышенко, «Мы открываем новые возможности для роста турпотока и ускоренного создания туристической инфраструктуры. За последние 3 года проделана большая работа, которая позволила синхронизировать ресурсы, объединить всех участников отрасли общей идеей, определить приоритетные направления развития в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

На выставке презентуют свои туристические продукты более 70 субъектов страны и свыше 700 компаний из регионов и дружественных стран — Республики Беларусь, Кубы, Китая, Ирана, Узбекистана, Аргентины и других. Это показывает высокий уровень интереса к сфере российского туризма» .

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский подчеркнул, что в этом году Российский союз туриндустрии (РСТ) отмечает 30-летие, а «Интурмаркет» — 18-летие.

«Все эти 18 лет РСТ участвовал в жизни «Интурмаркета», поддерживал его. И в этом году союз активно сотрудничает с выставкой, участвуя в организации 20 мероприятий на ее площадке. Я считаю, что это мероприятие очень важное и необходимое.

А самое главное – общение, так как в период неопределенности важно взаимодействовать и обмениваться опытом», — сказал он.

«Работы в развитии законодательства в сфере туризма очень много, и мы очень рассчитываем на вас, представителей регионов и экспертов. Эта туристическая неделя формирует то, как пройдет туристический год в нашей стране.

Поэтому давайте узнаем о достижениях друг друга, послушаем предложениям, которые можно реализовать, и будем вместе развивать туризм», —заявил в свою очередь на церемонии открытия выставки глава комитета по туризму и развития туристической инфраструктуры Госдумы Сангаджи Тарбаев.

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/TOURBUS.RU