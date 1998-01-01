Правительство выделило на организацию чартеров по России на этот год 250 млн руб.

Это в пять раз меньше, чем в прошлом году

На организацию туроператорской перевозки по России распоряжением правительства от 1 марта 2023 г. № 502-р за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина выделено 500 млн рублей. 250 млн. руб на 2023 и столько же на 2024 год.

Эта сумма эквивалента бюджетным ассигнованиям, которые получили туроператоры за свои программы в 2021 году. А в прошлом 2022 она составляла 1,2 млрд рублей.

«Правительство реализует данную программу с 2021 года в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2022 году в ней приняло участие 70 российских регионов. Срок действия программы – до 2024 года включительно», – напоминает сообщение на сайте правительства.

Как отмечает АТОР, снижение объема бюджетного финансирования программы туроператорской перевозки не позволит увеличить количество маршрутов по России в 2023 году, считают туроператоры.

«250 млн рублей в год – это относительно небольшая сумма, которая вряд ли позволит расширять чартерную программу по России. Но хорошо, что в этом вопросе теперь есть определенность», – говорит вице-президент АТОР, заместитель генерального директора туроператора FUN&SUN Александр Сирченко.

Кроме того, другие опрошенные АТОР эксперты туристической отрасли не исключили, что эти средства и вовсе могут пойти на выплату задолженности туроператором за рейсы, выполненные в 2022 году. Из постановления правительства не следует, что софинансироваться будут именно выполненные в 2023 году рейсы. Там сказано, что в 2023 году должны быть выделены деньги.

Каким именно образом будут распределены средства, на каких направлениях будут организованы чартеры и кто будет их консолидатором ясности пока нет – эти решения должно принять Минэкономразвития как правопреемник Ростуризма, которому принадлежала идея бюджетного софинансирования чартеров по России.

Субсидируемые чартерные программы туроператоров в регионы России должны дополнить блоки мест на регулярных рейсах, сообщил ранее в интервью «Интерфаксу» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Чартерная программа безусловно очень популярна, так как за счет федеральной субсидии чартерные туры под ключ получаются в 1,5-2 раза дешевле, чем на базе регулярного рейса. В итоге появились недельные пакеты с перелетом за 38 тыс. рублей в отдаленные регионы страны.

Это помогло развитию внутреннего рынка, позволив открыть для туристов 20 новых регионов, привлечь к ним внимание, поднять спрос", — сказал он.

РСТ в рамках взаимодействия с Росавиацией и РЖД в течение прошлого года обсуждал возможность распространения программы субсидирования на блоки мест на регулярных рейсах и поездах.

"В этом году правила предоставления субсидий могут быть расширены на блок-чартерную перевозку. Это могут быть блоки на стандартные туристические группы – по 10-20 человек", — отметил эксперт.

/TOURBUS.RU