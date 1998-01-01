Новости Эксперты выяснили отличия гостей Северной столицы из разных регионов страны Специалисты «Турбарометра Санкт-Петербурга» проанализировали данные по посещению города за прошедший год

Как сообщили нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма Северной столицы, специалисты «Турбарометра Санкт Петербурга» проанализировали данные 2022 года и выяснили, чем отличаются друг от друга гости города из основных регионов страны. Большая доля туристов приезжает в Петербург из столицы, в отечественном турпотоке почти каждый четвертый – москвич. Это объясняется в том числе хорошим транспортным сообщением между двумя мегаполисами. Для столичных жителей Петербург – город, в который удобно ездить, и это становится модным. Кроме того, москвичи чаще остальных посещают Северную столицу с деловыми целями. Отчасти поэтому среди них особенно велико количество путешествующих в одиночестве – примерно треть гостей из Москвы бывает в Петербурге без друзей и родных. Второе место делят жители Приволжского и Центрального (за исключением Московской агломерации) федеральных округов. На каждый из них приходится примерно по 15% российских туристов. В частности, гости из Приволжья проводят в нашем городе больше времени, чем путешественники из других регионов, – от трех до восьми дней. В Северную столицу они обычно добираются самолетом, ему отдают предпочтение 62%. Жители Центрального округа – самые семейные путешественники: 32% из них приезжают в Северную столицу с супругами и детьми. Благодаря удобному железнодорожному сообщению чаще всего они прибывают в наш город на поезде – этот вид транспорта выбирают две трети туристов. На третьем месте – жители Северо-Западного федерального округа (13%). Они чаще, чем остальные, приезжают в Петербург по несколько раз за год – от трех и больше, – обычно проводят здесь по три-четыре дня и предпочитают останавливаться у родственников или друзей (так поступает почти половина). 9% в структуре отечественного турпотока приходится на жителей Московской области. Культурно-познавательный туризм традиционно возглавляет список причин, по которым люди из разных регионов приезжают в Петербург. Но самая большая доля таких путешественников – среди гостей из Подмосковья. 58% из них посещают Северную столицу именно для того, чтобы осматривать достопримечательности, ходить по музеям, выставкам и театрам. В то же время это самые молодые туристы: 54% – люди до 34 лет, еще 29% – от 35 до 44 лет. Путешественники из Московской области обычно приезжают в Петербург на автомобилях, а выбирая жилье, отдают предпочтение апарт-отелям и арендованным квартирам. /TOURBUS.RU Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга



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