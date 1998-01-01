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10 марта
Аналитики выяснили, где россияне планируют отдохнуть весной
Онлайн-ресурс Travelata проанализировал спрос на популярных российских и зарубежных направлениях в весеннем сезоне
Как выяснили аналитики интернет-магазина туров Travelata.ru, весной большинство россиян, выбирающих зарубежный отдых, планируют отдохнуть в Египте. Туда отправится 21% от общего числа тех, кто приобрел туры в компании на это время. Средний чек для отдыха на Красном море составил более 151 тыс. рублей за тур.
Российские курорты почти вплотную приблизились к пляжам Красного моря и отстают всего на 1%, они набрали 20%. Здесь средний чек значительно скромнее – почти 48 тыс. руб.
На третьем месте ОАЭ с 18%. Чтобы провести время в Эмиратах, россиянам пришлось в среднем заплатить за поездку 177 тысяч рублей. Четвертое и пятое места достались Турции и Таиланду соответственно. Самым дорогим направлением из популярных этой весной стала Юго-Восточная Азия.
В прошлом году первую строчку с огромным отрывом занимала Россия.
Тогда 60% россиян решили отдыхать внутри страны. Средний чек отличался от нынешнего совсем незначительно. В 2022 году тур обходился примерно в 44 тысячи рублей.
Отдыхать россияне в основном предпочитают в 4-х и 5-звездочных отелях. Чаще всего выбирают среди всех типов питания завтраки и «все включено». Самым непопулярным вариантом стал полный пансион. А ездят отдыхать чаще всего парами.
Самым дорогим туром этой весной стала поездка в Абу-Даби из Санкт-Петербурга. За 819 369 рублей один взрослый с ребенком проведут 11 ночей в 5-звездочном отеле с системой питания «ультра все включено».
В прошлом году самым дорогим туром стало путешествие из Москвы в тот же ОАЭ, но в другой Эмират – Рас-эль-Хайму. За 14 ночей в 5-звездочном отеле двое взрослых с ребенком потратили 816 992 рубля.
Наиболее бюджетной этой весной стала поездка из Санкт-Петербурга в Ессентуки. За 3424 рубля один человек проведет одну ночь в 3-звездочном отеле без питания. В прошлом году самой бюджетной поездкой был тур из Нижнего Новгорода в Адлер. Путешествие на 5 ночей в 2-звездочный отель на двоих взрослых без питания обошлось всего в 5975 рублей.
Наибольшим спросом у отдыхающих внутри страны весной этого года пользуется Большой Сочи. Чаще всего туристы выбирают для путешествий Адлер. Средний чек в этом направлении составляет более 46 тысяч рублей. Также среди отпускников популярны поездки в Санкт-Петербург. Их доля за год выросла с 6% до 10%, а вот средний чек фактически остался неизменным.
Крым остается труднодоступным для россиян, потому что авиасообщение не восстановлено. В текущем весеннем сезоне там забронировали проживание около 1% туристов, поэтому для подсчета среднего чека слишком мало данных».
Топ-5 популярных направлений на весну 2023 г. + средний чек
/TOURBUS.RU
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