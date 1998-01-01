Аналитики выяснили, где россияне планируют отдохнуть весной

Как выяснили аналитики интернет-магазина туров Travelata.ru, весной большинство россиян, выбирающих зарубежный отдых, планируют отдохнуть в Египте. Туда отправится 21% от общего числа тех, кто приобрел туры в компании на это время. Средний чек для отдыха на Красном море составил более 151 тыс. рублей за тур.

Российские курорты почти вплотную приблизились к пляжам Красного моря и отстают всего на 1%, они набрали 20%. Здесь средний чек значительно скромнее – почти 48 тыс. руб.

На третьем месте ОАЭ с 18%. Чтобы провести время в Эмиратах, россиянам пришлось в среднем заплатить за поездку 177 тысяч рублей. Четвертое и пятое места достались Турции и Таиланду соответственно. Самым дорогим направлением из популярных этой весной стала Юго-Восточная Азия.

В прошлом году первую строчку с огромным отрывом занимала Россия.

Тогда 60% россиян решили отдыхать внутри страны. Средний чек отличался от нынешнего совсем незначительно. В 2022 году тур обходился примерно в 44 тысячи рублей.

Отдыхать россияне в основном предпочитают в 4-х и 5-звездочных отелях. Чаще всего выбирают среди всех типов питания завтраки и «все включено». Самым непопулярным вариантом стал полный пансион. А ездят отдыхать чаще всего парами.

Самым дорогим туром этой весной стала поездка в Абу-Даби из Санкт-Петербурга. За 819 369 рублей один взрослый с ребенком проведут 11 ночей в 5-звездочном отеле с системой питания «ультра все включено».

В прошлом году самым дорогим туром стало путешествие из Москвы в тот же ОАЭ, но в другой Эмират – Рас-эль-Хайму. За 14 ночей в 5-звездочном отеле двое взрослых с ребенком потратили 816 992 рубля.

Наиболее бюджетной этой весной стала поездка из Санкт-Петербурга в Ессентуки. За 3424 рубля один человек проведет одну ночь в 3-звездочном отеле без питания. В прошлом году самой бюджетной поездкой был тур из Нижнего Новгорода в Адлер. Путешествие на 5 ночей в 2-звездочный отель на двоих взрослых без питания обошлось всего в 5975 рублей.



Как отмечает Олег Козырев, директор по маркетингу Travelata.ru, «Впервые с начала пандемии в весеннем рейтинге популярности туристических направлений появился Таиланд. По данным аналитиков интернет-магазина туров Travelata.ru, эта страна Юго-Восточной Азии заняла пятую строчку в рейтинге с результатом 15%. Средний чек поездки в Таиланд самый высокий среди топовых направлений – более 204 тысяч рублей. При этом самым востребованным оказался Египет, российским курортам досталось второе место.

Наибольшим спросом у отдыхающих внутри страны весной этого года пользуется Большой Сочи. Чаще всего туристы выбирают для путешествий Адлер. Средний чек в этом направлении составляет более 46 тысяч рублей. Также среди отпускников популярны поездки в Санкт-Петербург. Их доля за год выросла с 6% до 10%, а вот средний чек фактически остался неизменным.

Крым остается труднодоступным для россиян, потому что авиасообщение не восстановлено. В текущем весеннем сезоне там забронировали проживание около 1% туристов, поэтому для подсчета среднего чека слишком мало данных».

Топ-5 популярных направлений на весну 2023 г. + средний чек





Направление Доля Ср. чек, в руб. Египет 21% 151 524 Россия 20% 47 768 ОАЭ 18% 177 354 Турция 17% 129 240 Таиланд 15% 204 111

/TOURBUS.RU