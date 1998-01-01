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Минэкономразвития РФ рекомендует воздержаться от поездок в Грузию

В последние дни в Тбилиси и Батуми проходят массовые акции протеста

Минэкономразвития РФ рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Грузию.

"Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Если вы уже находитесь в стране, рекомендуем избегать посещения людных мест, в частности исторических центров городов Батуми и Тбилиси", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как напоминают в министерстве, в случае необходимости оказания помощи, для организованных туристов работает телефон Ассоциации "Турпомощь" +7 (499) 678 12 03.

Туристы, путешествующие индивидуально, могут обращаться в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии по телефону 810-995-322-912-406.

По информации «Интерфакса», в Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял законопроект об иноагентах. Начались столкновения полиции и протестующих. Утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" отозвала законопроект из парламента. Однако оппозиция призвала граждан страны продолжить акции протеста.

Оценочно в Грузии сейчас находятся около двухсот российских туристов, беспорядки в центре Тбилиси не помешали их отдыху, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Туры в Грузию продавались, но обычно с морем, а сейчас несезон. В настоящее время в Грузии находится около 200 российских туристов. Это укрупненная цифра", — пояснила исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе, которую цитирует «Интерфакс».

В свою очередь, глава туроператора Space Travel и вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма Артур Мурадян отметил, что данных о досрочном прекращении отдыха россиян в Грузии на фоне акций протеста в стране нет, однако спрос на направление может снизиться.

"Какая-то часть туристов попытается сдвинуть свои планы и изменить сроки поездок в эту страну, соответственно, турпоток может пострадать", — добавил он.

/TOURBUS.RU





Фото: piqsels.com





