Опубликована подробная деловая программа выставки «Интурмаркет»

С 13 по 15 марта в столичном «Экспоцентре» состоится масштабное туристическое событие — выставка «Интурмаркет», традиционно открывающая весенне-летний туристический сезон.

В гибридном формате, объединив оффлайн-площадку с онлайн-трансляцией, вновь соберутся представители федеральных и региональных исполнительных и законодательных органов власти, туроператоры, отельеры, а также авторитетные отраслевые спикеры.

Деловая программа включает в себя выступления более двухсот спикеров на почти 50 мероприятиях — в рамках открытого диалога мы будем обсуждать будущее индустрии путешествий.

В ходе деловой программы выставки при участии и поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации состоится Пленарное заседание с участием представителей АО «Корпорация «Туризм.РФ», Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, АО «КАВКАЗ.РФ», Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Российского Общество «Знание», Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха, АНО «Россия — страна возможностей», РСТ и АТОР, представителей РОИВ.

Эксперты подведут итоги перед летним туристским сезоном 2023 года, поговорят об изменениях в индустрии гостеприимства и мерах поддержки развития внутреннего туризма в условиях текущей геополитической ситуации.

Презентационные дискуссии представят новые идеи и области роста для бизнеса, свежие межрегиональные маршруты и проекты путешествий по России, а также перспективные виды туризма — экологический, этно- и автотуризм, арктический, детский, туризм выходного дня.

Традиционно пройдут мероприятия по IT -технологиям в туризме, обучающие семинары для туристско-информационных центров и тревел журналистов. Не обойден вниманием и медицинско-оздоровительный туризм, который активно готовится к перезагрузке.

Подробную информацию и актуальные новости о выставке вы можете найти на официальных ресурсах «Интурмаркет»:

Для посещения выставки нужно получить бесплатный пригласительный билет





