Сегодня заканчивается регистрация на V Всероссийский конгресс турагентов

9 марта – последний день регистрации на V Всероссийский конгресс турагентов. Само мероприятие состоится уже 11 и 12 марта в московском «Azimut Сити Отель Олимпик».

На конгресс зарегистрировалось более тысячи туристических компаний из разных регионов России.

Кстати, турагенты уже общаются в секретном клубе, который организован на базе отдельного приложения. Оно же выступит в качестве гида по конгрессу, в нем уже сейчас можно ознакомиться с программой и списком спикеров, договориться о встречах с партнерами.

Регистрация на конгресс доступна по ссылке.

Стала также известна программа пленарной сессии, которая пройдет в рамках конгресса 11 марта. Начало в 10:00. С приветственным словом выступят председатель комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев и директор Департамента развития туризма Министерства экономического развития РФ Татьяна Шаршавицкая.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский выступит с докладом «РСТ - взгляд в будущее». О правовом регулировании туристической деятельности, в частности, о законе о туризме, постановлении 1073, системе «Электронная путевка» и реестре турагентов расскажет начальник юридического отдела РСТ Николай Литаренко.

Участники заседания также поговорят о развитии внутреннего туризма. С докладом выступит заместитель генерального директора туроператора Fun&Sun Александр Сирченко. Он расскажет о будущем туристического кешбэка, субсидировании чартерных рейсов, грантах и других мерах, необходимых для поддержки турбизнеса.

А о том, почему многие проблемы отрасли пока не находят решение своим мнением поделится управляющий директор группы «Слетать.ру» Евгений Данилович.

Исполнительный директор ERV Юлия Алчеева в ходе сессии расскажет о туристическом страховании в плане безопасности бизнеса и клиентов, перспективах развития в новых регионах и страховых трендах для внутреннего туризма.

Директор по развитию партнерского бизнеса банка «Хоум кредит» Ирина Жимерина сообщит о кредитных финансовых решениях – востребованных средствах поддержки и повышении среднего чека в туротрасли.

Эксперты турбизнеса во время конгресса также расскажут о новинках сезона, поделятся опытом ведения бизнеса, дадут советы и рекомендации на обучающих семинарах и тренингах.