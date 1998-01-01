Георгий Мохов: К каким законам готовиться турбизнесу?

Глава юридического агентства «Персона Грата» рассказал о том, как новые законы повлияют на работу туротрасли

Как рассказал нам глава юридического агентства «Персона Грата», автор телеграм-канала «Юридические новости-Туризм» Георгий Мохов, один из важных законов - уже принятый во втором чтении проект Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Планируемый срок вступления этого закона в силу - 1 сентября 2023 года.

Согласно проекту документа, школьные автобусы и автобусы, перевозящие организованные группы детей, смогут бесплатно проезжать по платным участкам автомобильных дорог. Это, безусловно, повысит уровень комфорта, дети будут меньше уставать в дороге. Право на бесплатный проезд получит и транспорт, перевозящий школьников, например, на соревнования и в лагеря отдыха.

Второй закон, который может вступить в силу в 2023 году – закон о гостевых домах. Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон № 132-ФЗ нормами, которые будут определять, что такое «гостевой дом», какие услуги он должен оказывать, а также порядок классификации гостевых домов.

Классификацию этих средств размещения вправе проводить аккредитованные организации, планируется, что она будет добровольной. Цель законопроекта – ввести в легальное поле десятки тысяч гостевых домов, по примерным подсчетам – на 150 тысяч мест.

Особенно много таких объектов в Краснодарском крае, в Крыму, на Алтае, в других традиционно курортных районах. Собственников гостевых домов обяжут соблюдать правила миграционного законодательства. Контролирующие органы получают право проводить проверки.

Еще одна животрепещущая и даже «скандальная» тема – это закон об электронных путевках. Принятие закона вызвало много вопросов и возражений у туроператоров. В середине февраля состоялось заседание рабочей группы Комитета по туризму Госдумы по этому вопросу. Комитет пригласил на заседание регулятора отрасли – Министерство экономического развития, представителей туристического сообщества, разработчиков и оператора системы электронных путевок.

Позиция Комитета ГД по туризму такова: закон принят и должен работать, новых отсрочек уже не будет. До 1 сентября остается более шести месяцев, которые необходимы для подключения к этой системе. Так что сейчас нужно объединить усилия и пройти возникшую развилку, чтобы с 1 сентября электронная путевка заработала.

Теперь о проекте Федерального закона «О туризме и туристской деятельности в Российской Федерации». Еще в начале 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план законопроектной деятельности Правительства на 2021 год. В их числе был указан и новый закон «О туризме и туристской деятельности в РФ». Сложность разработки такого масштабного законопроекта привела к отсрочке его внесения и принятия, но он по-прежнему остается в плане разработки Минэкономразвития.

Дело усугубляется тем, что многие преобразования в сфере выездного, так и внутреннего/въездного туризма разрабатывались в других экономических и геополитических условиях и сегодня все эти моменты надо рассматривать по-новому, включая базовую стратегию развития туризма, утвержденную до 2035 года. Видимо, планы развития отрасли ждут масштабные изменения.

ГЛАВНОЕ:

Электронная путевка заработает с 1 сентября нынешнего года

Автобусы с детскими тургруппами с 1 сентября смогут бесплатно проезжать по платным дорогам

Изменившиеся экономические и геополитические условия повлияют на базовую стратегию развития туризма, утвержденную до 2035 года и будут учтены в Законе «О туризме и туристской деятельности в РФ»

/TOURBUS.RU