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ЦИФРА НЕДЕЛИ: За зимний сезон Таиланд посетили 570 тысяч туристов из России

Наша страна уверенно занимает первое место среди неазиатских стран по числу туристических прибытий

Как сообщает АТОР, из Таиланда пришли свежие данные по турпотоку в королевство по итогам февраля 2023 года. Россияне заняли второе место по количеству прибытий и лидируют среди туристов из неазиатских стран. Турпоток за два месяца года достиг уже более 90% от значений всего 2022 года. По итогам зимнего сезона Таиланд посетили более 570 тыс. россиян.

Согласно официальной статистике, которую предоставили в московском офисе Туристического Управления Таиланда (ТАТ), чаще других в феврале в Таиланд приезжали туристы из Малайзии. Объем турпотока из этой страны составил 262 944 туриста.

Второе место, как и в январе, занимает Россия. В феврале в Таиланде отдохнули 184 858 туристов из РФ.

Третье место, как и месяцем ранее, удерживает Корея. Ее вклад в общий турпоток – 155 538 туристов.

На четвертое место с пятого, которое он занимал по итогам января, поднялся Китай. Оттуда в Таиланд в феврале приехали 154 710 туристов. Индия, которая занимала в январе четвертое место, теперь замыкает ТОП-5. В феврале на курортах Таиланда отдохнули 97 593 туристов из этой страны.

Россия, занимающая второе место по общему турпотоку в Таиланд в феврале, среди неазиатских стран является безоговорочным лидером.

За ней с большим отрывом следует Германия (75 012 туриста в феврале). Далее уже с небольшим отрывом идет Франция (74 664 туриста).

На четвертом месте Великобритания с 73 123 туристами. Замыкает пятерку лидеров неазиатских стран Швеция. Оттуда в феврале в Таиланд приехали 25 726 туристов.

По итогам двух первых месяцев 2023 года Таиланд принял 387 500 туристов из России, что составляет более 90% от значений всего 2022 года, когда за весь год в королевстве отдохнули 435 008 россиян.

Всего в зимнем сезоне 2022/2023 (декабрь, январь и февраль) Таиланд посетили 570 609 туристов из России. Самым успешным по турпотоку месяцем зимы стал январь. Тогда на курортах королевства отдохнули 202 642 россиян. Второе место у февраля – 184 858 туристов. Бронза у декабря – 183 109 россиян.

Туроператоры, опрошенные АТОР и работающие на направлении, говорят, что довольны итогами высокого сезона и прогнозируют успешный весенний сезон. Что касается летнего сезона, то туроператоры планируют частично продлить полетные программы в Таиланд. Но окончательные решения еще не приняты.

При этом в нынешнем году, по данным экспертов, Таиланд ставит своей целью восстановить объемы российского турпотока до 60-65%, приняв в 2023 году до 1 млн россиян

/TOURBUS.RU





Фото: gettyimages.com



