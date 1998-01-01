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09 марта
Эксперты: «Санаторный бум – это надолго»
Представители ведущих санаторных комплексов и туроператоры подробно рассказали об изменениях спроса на оздоровительный отдых в России
Россия переживает санаторный бум – всплеск спроса на отдых с лечением в прошлом году побил все рекорды. Судя по всему, отпуск за здоровьем не станет явлением одного или пары ближайших сезонов, а вырастет в тренд на десятилетия.
За здоровьем
«Спрос на санаторно-курортный отдых за последний год вырос, невзирая на негативные внешние факторы – нестабильную геополитическую ситуацию, транспортные ограничения в ряде южных регионов. По отношению к предыдущему 2021 году мы фиксируем в среднем рост загрузки от 10 до 25% по некоторым объектам», - утверждает Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.
«Отдых с лечением подрос повсеместно, даже в городах, где в прошлом году были закрыты аэропорты – в Анапе, Геленджике, а что касается Кавминвод – это направление показало просто взрывной рост – на 40%», - говорит генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
По мнению эксперта, сказался эффект отложенного спроса: во время эпидемии коронавируса санатории хоть и открылись первыми среди средств размещения, но предъявили к гостям жесткие требования – наличие сертификата о прививке, ПЦР-тесты – многих завсегдатаев здравниц это раздражало. Представителям основной целевой группы – людям старше 50 – вообще предписывалось ограничить контакты, оставаться дома. Последовавшее в 2022 году снятие ограничений резко подхлестнуло спрос.
Безусловно, нельзя сбросить со счетов и закрытые границы. Россияне, привыкшие поправлять здоровье за рубежом, переориентировались на отечественные курорты – об этом, по мнению представителей туроператора «Профкурорт», свидетельствует рост продаж программ в высокобюджетных санаториях.
Большую роль сыграла потребность привести здоровье в норму у массы людей, переболевших
коронавирусом. Это отмечают все опрошенные нами эксперты.
«При том что хитом продаж стала наша кардиопрограмма, второе место по популярности за программой «Лечение постковидного синдрома», - отмечает Татьяна Сиднева, заместитель директора по развитию и продажам «Санаторий Пушкино» (Московская область).
«Начиная с 2021 года люди хотят не просто съездить в отпуск, но и еще восстановить здоровье — в частности, после ковида. И тут основное предпочтение отдается санаторно-курортному размещению», - говорит Максим Бродовский, генеральный директор сети Azimut, в которую входят семь санаториев.
Борьбой с последствиями ковида дело тут не ограничивается. Последователи ЗОЖ, среди которых немало молодых людей, еще до пандемии стали посвящать отпуск, да и вообще много свободного времени оздоровлению. Жестокая эпидемия заставила многих по-другому посмотреть на свое здоровье. «А санаторно-курортная отрасль, пережившая пандемию, научилась оперативно подстраиваться под текущую ситуацию и пользоваться своим потенциалом», - констатирует Михаил Данилов. Это и привело в санатории новую группу клиентов.
Смотрите, кто пришел
«Аудитория санаториев «Azimut Здоровье» стала намного разнообразнее: можно встретить не только пенсионеров, но и родителей с детьми, а также молодежь от 18 до 35 лет», - отмечает Максим Бродовский.
«Портрет гостя за последние 2-3 года существенно изменился. Мы видим больше молодых людей, семейные пары», - делится наблюдением Ирина Харламова, маркетолог и менеджер по качеству санатория «Горячий ключ» (Краснодарский край).
«Мы не только заметили новую возрастную группу, но и подготовили ряд оздоровительных, восстановительных программ, рассчитанных именно на молодых гостей», - соглашается с коллегами Татьяна Сиднева.
Стремление к ЗОЖ и пандемия сделали отдых с оздоровлением прерогативой не только туристов старшего возраста, но и молодых.
И здравницы, используя свою базу, богатый опыт и высокую квалификацию врачей, немедленно отозвались на этот спрос востребованными программами. «Часто такие программы включают оздоровительные и околомедицинские практики», - замечает Сергей Ромашкин.
Михаил Данилов обращает внимание на активное развитие программ по направлениям детокс- и антистресс. Татьяна Сиднева отмечает желание молодых гостей заняться профилактикой болезней позвоночника и суставов.
Новая целевая группа – это и новые вызовы для санаториев. Классический гость санатория, по мнению Сергея Ромашкина, обладает «здоровым скептицизмом» - он «едет на конкретного врача», а на мелкие недостатки немедицинской составляющей курорта готов закрыть глаза, лишь бы было качественным лечение.
«Сейчас больше стало более требовательных к качеству сервиса гостей, ранее посещавших заграничные отели, курорты, - констатирует Ирина Харламова. - Около года назад в санатории создана служба контроля качества, где мы работаем со всеми обращениями гостей, пожеланиями, жалобами, в режиме нон-стоп мониторим обратную связь по всем существующим каналам, контролируем работу всех служб. Мы хотим слышать наших гостей, оперативно решать все проблемы и приближаться к идеалу гостевого сервиса».
Активную кадровую работу отмечает Татьяна Сиднева: «Сейчас наша приоритетная задача – повышение качества обслуживания. В «Санаторий Пушкино» набрали дополнительный персонал, ведется постоянная работа с сотрудниками: мастер-классы, тренинги, лекции.
Большую работу по совершенствованию санаториев сети отметил Максим Бродовский: «Инвестиции в реновацию санаториев составили 300 млн рублей. Работая со стандартами сервиса, мы существенно улучшили ряд санаториев. Просто для примера: мы завершили реконструкцию одного из зданий, по сути, половину санатория в Нальчике. Обновили санаторий «Солнечный» в Кабардинке рядом с Геленджиком, увеличили номерной фонд «Транссиба» на Алтае».
На волне оптимизма
При том что вложения в развитие в здравницах есть, и они немаленькие, а спрос при этом нарастает, большинство объектов очень осторожно подходят к повышению цены.
Максим Бродовский утверждает, что цены вырастут исключительно с поправкой на инфляцию, и советует следить за скидками: «AZIMUT Hotels регулярно обновляет акции и специальные предложения в своих объектах, в том числе в санаториях».
«Санаторий Пушкино» планирует повышение цен также в пределах инфляции, при этом Татьяна Сиднева отмечает работу с той группой потребителей, для которых подъем чека будет весьма чувствителен, и советует обратить внимание на продукт здравницы «Доступный санаторий», который скоро появится в продаже и будет отличаться относительно невысоким бюджетом.
Несмотря на высокий спрос, цены подрастают с оглядкой: кризиса и падения доходов населения никто не отменял.
Но и поводов для пессимизма на предстоящий сезон у представителей санаториев нет.
Максим Бродовский надеется, что спрос в предстоящем сезоне превысит объемы прошлого года.
Татьяна Сиднева тоже это подтвердила: прирост гостей в санатории в январе 2023 года по отношению к прошлому январю составил 25,8%.
Такой же рост продаж туров в санатории отмечают и в компании «Дельфин», сообщил Сергей Ромашкин.
В «Профкурорте» подчеркнули, что глубина продаж стала заметно больше. Гости планируют и готовы оплачивать отдых вплоть до конца года – это хорошая новость.
Даже в отсутствие программы кешбэка, на март-апрель многие санатории уже выставили стоп-продажи. В первую очередь те объекты, которые предложили выгодный для гостя тариф, отметили в туроператорской компании.
Из рисков предстоящего сезона стоит отметить, что транспортные ограничения в ряде регионов по-прежнему не сняты. При этом здравницам вблизи городов с закрытыми аэропортами Михаил Данилов советует сконцентрироваться на привлечении местных жителей. По его предположениям, рост интереса наших граждан к санаториям, расположенным недалеко от дома, вырастет. Этот тренд наметился уже в прошлом сезоне: выросли показатели загрузки в санаториях регионов, не являющихся традиционно курортными.
/TOURBUS.RU
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