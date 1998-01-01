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09 марта
MITT 2023 – основные деловые сессии
C первого дня выставки 16 марта стартует насыщенная деловая программа
Сейчас особенно важно найти эффективные решения для адаптации своего бизнеса к новым реалиям. Лично пообщаться с коллегами, клиентами и найти новых партнеров.
Провести прямые переговоры и договориться о сотрудничестве с выгодными условиями только на выставке.
На выставке вы ознакомитесь с экспозицией таких стран и направлений, как Индия, Турция, Тунис, Куба, Азербайджан, Узбекистан, Кения, Венесуэла, Алжир, Малайзия, Танзания, Таиланд, Мьянма, Иран, Мадагаскар, Уганда, Кыргызстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан и другие.
Российская экспозиция будет представлена в отдельном зале 3:
Туроператоры: «Профкурорт», «Би-Томо», «Ганеша Трэвел Групп», «Британа», TARI TOUR, «Балтма Турс», «Адреналин Тур», «Ак Скай Трэвел», «Янтарный край» и другие.
Компании, предоставляющие IT-услуги в туризме: TravelLine, Sirena Travel, ТУРФОН, Hotel Antifraud, tmatic.travel и другие.
Представители нового раздела MITT «Глэмпинг»: Arh.bro, МОДОМ, «Гефес»т, Freedome, Enjoy, «Купол Холл» и другие.
Также участвуют круизные компании «Донинтурфлот», «Астория Гранде», отели Lotte Hotel Самара и Novotel Владивосток, авиалинии Nord Wind, представители оздоровительного и медицинского туризма PMD Hospitality (Азербайджан), STL, Grand KRiO, ГУП МЦ.
57 регионов подтвердили своё участие в выставке. Среди них: Адыгея, Алтайский край, Амурская область, Бурятия, Дагестан, Ивановская область, Ингушетия, Иркутск, Карелия, Крым, Марий Эл, Татарстан, Томская область, Камчатский край, Краснодарский край, Хакасия, Чечня, Чувашия, Удмуртия, Якутия и другие.
Также участие примут три города федерального значения: Севастополь, Москва и Санкт-Петербург.
C первого дня выставки стартует насыщенная деловая программа. Приглашаем вас посетить мероприятия — семинары, конференции, тематические сессии, которые будут идти в конференц-залах выставочного центра «Крокус Экспо» на протяжении всех 3 дней выставки с 16 по 18 марта.
Посещение всех мероприятий деловой программы MITT бесплатно по билетам на выставку.
Заранее спланируйте посещение основных мероприятий!
Аналитическая сессия «Российский турист 2023»
Сессия пройдёт 16 марта (четверг) 2023 с 10:45 до 12:00, Большая арена, зал 4, павильон 1
В фокусе мероприятия - российский турист в современных реалиях. Как изменился и будет меняться социально-экономический профиль путешествующих россиян? Какие туристические направления и продукты будут пользоваться наибольшим спросом? Сколько будут готовы тратить туристы из России на отдыхе? Ответы на эти и многие другие вопросы нам представят ведущие отраслевые аналитики.
Среди основных спикеров:
Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров в России
Вадим Мельников, генеральный директор МТС Travel
Людмила Новиченкова, директор по маркетингу Ipsos в России и другие специалисты.
Пленарная сессия лидеров туристической отрасли и индустрии гостеприимства
Сессия пройдёт 16 марта (четверг) 2023 с 13:30 до 15:30, Большая арена, зал 4, Павильон 1
В ходе пленарной сессии представители ведущих туроператоров, турагентских сетей, отелей, профессиональных объединений и независимые аналитики обозначат ключевые тренды трансформации рынка туризма в России в условиях геополитической нестабильности и представят прогнозы относительно предстоящего туристического сезона.
Среди основных спикеров:
Владимир Рубцов, генеральный директор туроператора FUN&SUN
Евгений Данилович, генеральный директор «Слетать.ру»
Максим Бродовский, генеральный директор AZIMUT Hotels и другие специалисты
Пленарная сессия "Государственное регулирование и меры поддержки туриндустрии и индустрии гостеприимства РФ. Что ждёт отрасль в 2023 г.?"
Сессия пройдёт 16 марта (четверг) 2023 с 15:45 до 18:00, Большая арена, зал 4, Павильон 1
Пленарная сессия посвящена ключевым вопросам развития туризма, актуальным и на уровне государства, и в работе каждого участника туристского рынка. Руководители и ведущие эксперты отрасли расскажут и ответят на самые назревшие вопросы. O том, как работать в современных условиях, о новых законодательных инициативах и том, как бизнесу использовать возможности, открывающиеся в связи с новыми подходами к развитию и государственному регулированию в сфере туризма в России.
Среди основных спикеров:
Николай Валуев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры
Илья Уманский, президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор национального туристического оператора «Алеан»
Георгий Мохов, основатель и гендиректор юридического агентства "Персона Грата", вице-президент ОСИГ
К выступлению на мероприятии также приглашены представители Министерства экономического развития и Корпорации Туризм.РФ
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