MITT 2023 – основные деловые сессии

Сейчас особенно важно найти эффективные решения для адаптации своего бизнеса к новым реалиям. Лично пообщаться с коллегами, клиентами и найти новых партнеров.

Провести прямые переговоры и договориться о сотрудничестве с выгодными условиями только на выставке.

На выставке вы ознакомитесь с экспозицией таких стран и направлений, как Индия, Турция, Тунис, Куба, Азербайджан, Узбекистан, Кения, Венесуэла, Алжир, Малайзия, Танзания, Таиланд, Мьянма, Иран, Мадагаскар, Уганда, Кыргызстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан и другие.

Российская экспозиция будет представлена в отдельном зале 3:

Туроператоры: «Профкурорт», «Би-Томо», «Ганеша Трэвел Групп», «Британа», TARI TOUR, «Балтма Турс», «Адреналин Тур», «Ак Скай Трэвел», «Янтарный край» и другие.

Компании, предоставляющие IT-услуги в туризме: TravelLine, Sirena Travel, ТУРФОН, Hotel Antifraud, tmatic.travel и другие.

Представители нового раздела MITT «Глэмпинг»: Arh.bro, МОДОМ, «Гефес»т, Freedome, Enjoy, «Купол Холл» и другие.

Также участвуют круизные компании «Донинтурфлот», «Астория Гранде», отели Lotte Hotel Самара и Novotel Владивосток, авиалинии Nord Wind, представители оздоровительного и медицинского туризма PMD Hospitality (Азербайджан), STL, Grand KRiO, ГУП МЦ.

57 регионов подтвердили своё участие в выставке. Среди них: Адыгея, Алтайский край, Амурская область, Бурятия, Дагестан, Ивановская область, Ингушетия, Иркутск, Карелия, Крым, Марий Эл, Татарстан, Томская область, Камчатский край, Краснодарский край, Хакасия, Чечня, Чувашия, Удмуртия, Якутия и другие.

Также участие примут три города федерального значения: Севастополь, Москва и Санкт-Петербург.

C первого дня выставки стартует насыщенная деловая программа. Приглашаем вас посетить мероприятия — семинары, конференции, тематические сессии, которые будут идти в конференц-залах выставочного центра «Крокус Экспо» на протяжении всех 3 дней выставки с 16 по 18 марта.

Посещение всех мероприятий деловой программы MITT бесплатно по билетам на выставку.

Заранее спланируйте посещение основных мероприятий!

Аналитическая сессия «Российский турист 2023»

Сессия пройдёт 16 марта (четверг) 2023 с 10:45 до 12:00, Большая арена, зал 4, павильон 1

В фокусе мероприятия - российский турист в современных реалиях. Как изменился и будет меняться социально-экономический профиль путешествующих россиян? Какие туристические направления и продукты будут пользоваться наибольшим спросом? Сколько будут готовы тратить туристы из России на отдыхе? Ответы на эти и многие другие вопросы нам представят ведущие отраслевые аналитики.

Среди основных спикеров:

Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров в России

Вадим Мельников, генеральный директор МТС Travel

Людмила Новиченкова, директор по маркетингу Ipsos в России и другие специалисты.

Пленарная сессия лидеров туристической отрасли и индустрии гостеприимства

Сессия пройдёт 16 марта (четверг) 2023 с 13:30 до 15:30, Большая арена, зал 4, Павильон 1

В ходе пленарной сессии представители ведущих туроператоров, турагентских сетей, отелей, профессиональных объединений и независимые аналитики обозначат ключевые тренды трансформации рынка туризма в России в условиях геополитической нестабильности и представят прогнозы относительно предстоящего туристического сезона.

Среди основных спикеров:

Владимир Рубцов, генеральный директор туроператора FUN&SUN

Евгений Данилович, генеральный директор «Слетать.ру»

Максим Бродовский, генеральный директор AZIMUT Hotels и другие специалисты

Пленарная сессия "Государственное регулирование и меры поддержки туриндустрии и индустрии гостеприимства РФ. Что ждёт отрасль в 2023 г.?"

Сессия пройдёт 16 марта (четверг) 2023 с 15:45 до 18:00, Большая арена, зал 4, Павильон 1

Пленарная сессия посвящена ключевым вопросам развития туризма, актуальным и на уровне государства, и в работе каждого участника туристского рынка. Руководители и ведущие эксперты отрасли расскажут и ответят на самые назревшие вопросы. O том, как работать в современных условиях, о новых законодательных инициативах и том, как бизнесу использовать возможности, открывающиеся в связи с новыми подходами к развитию и государственному регулированию в сфере туризма в России.

Среди основных спикеров:

Николай Валуев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры

Илья Уманский, президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор национального туристического оператора «Алеан»

Георгий Мохов, основатель и гендиректор юридического агентства "Персона Грата", вице-президент ОСИГ

К выступлению на мероприятии также приглашены представители Министерства экономического развития и Корпорации Туризм.РФ

Список участников

Гостиницы и визовая поддержка

Деловая программа