Новости Программы "Территория MICE" и "Территория Кадры" - 14 марта на "Интурмаркете" Главные темы мероприятий - деловой туризм для развития территорий и синхронизация подготовки туристических кадров

Дискуссионно-образовательная программа «ТЕРРИТОРИЯ MICE» пройдет на Международной туристической выставке "Интурмаркет"! Главная тема: «Деловой туризм для развития территорий». Приходите - будет очень интересно! 📌14 марта, 10:00-15:30, ЦВК “Экспоцентр”, павильон 8, зал «МОСКВА», зал 8.1. 🌳 Открываем российские территории для MICE и делового туризма! Крупнейшие мероприятия дают толчок для развития территорий. На современном этапе развития практически все российские регионы готовы предоставить качественный продукт для проведения деловых и корпоративных мероприятий. Причём, именно в регионах сейчас уникальные преимущества – истинное гостеприимство, богатая история и культура, эксклюзивные локации, готовность к исполнению пожеланий клиента. Все это даёт организаторам мероприятий простор фантазии при реализации проектов. В программе: 11:30 – 13:15 ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ «MICE-СТРАТЕГИЯ ТЕРРИТОРИИ: ФОКУС НА УНИКАЛЬНОСТЬ» 13:30 – 14:45 ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «В MICE МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ: ФАКТОРЫ «ЗАВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ БИЗНЕСА И ОРГАНИЗАТОРОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ/РЕГИОНАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ» 14:45 – 15:30 ПРЕЗЕНТАЦИЯ «MICE AWARD в 2023: ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ УЧАСТИЯ» В рамках экспертных сессий будут обсуждаться следующие вопросы: 🔻Культурный код территории как важный фактор при выборе дестинации для проведения делового события 📍Как туристические возможности региона определяют привлекательность для бизнеса и федеральных/региональных событий 🔻Инициативы локальных игроков: инструменты для мотивации ❗️Результаты заявочной кампании финансовой поддержки делового и молодежного туризма 2022 в Москве 🔻Совпадение интересов регионов и крупнейших заказчиков мероприятий по развитию территорий ❗️Промтуризм для MICE: уникальные идеи для мероприятий на пром.предприятиях 🔻Кино&вино, тематические круизы и другие форматы для запоминающихся мероприятий 🔻Северный Кавказ: горы возможностей для проведения событий 🔻Гастрономия как фактор узнаваемости территории Участие бесплатное, по регистрации на сайте https://www.itmexpo.ru/reg/ Ссылка для регистрации на деловую программу: https://miceday.ru/ Также можно зарегистрировать свое участие и ознакомиться с подробными программами на сайте: https://www.mice-award.ru/ru/registration/ 14 марта приглашаем к участию в митапе «По единому стандарту и под отраслевой запрос: синхронизация подготовки туристских кадров в России»! Впервые на Международной туристической выставке "Интурмаркет" (ITM) – открытый диалог профессионалов отрасли, академиков и студентов-аспирантов, делающих первые шаги в индустрии организации мероприятий. 10.00–11.30 Павильон 8, Зал Москва На пороге разработки нового образовательного стандарта эксперты сферы профессионального образования и практики из отрасли обсуждают: Единые рамки профквалификации: как успевать за динамичным запросом отрасли; Кадровый резерв из студентов вуза: как выращивать и удерживать; Модельные системы подготовки кадров в регионах В открытой дискуссии примут участие специалисты ведущих ВУЗов страны: РАНХиГС, МГИМО, МГУСИТ, руководители компаний отрасли, организаторы мероприятий, студенты очного обучения, выпускники, трудоустроившиеся в компании отрасли. При участии РГ по маркетингу территорий и специализированной секции по развитию делового и событийного туризма ЭС Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Программа доступна на сайте. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться на сайте выставки Ссылка для регистрации на выставку https://www.itmexpo.ru/reg/ Ссылка для регистрации на деловую программу https://miceday.ru/ Также можно зарегистрироваться на программу на сайте MICE AWARD 2023

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