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09 марта
Программы "Территория MICE" и "Территория Кадры" - 14 марта на "Интурмаркете"
Главные темы мероприятий - деловой туризм для развития территорий и синхронизация подготовки туристических кадров
Дискуссионно-образовательная программа «ТЕРРИТОРИЯ MICE» пройдет на Международной туристической выставке "Интурмаркет"!
Главная тема: «Деловой туризм для развития территорий». Приходите - будет очень интересно!
📌14 марта, 10:00-15:30, ЦВК “Экспоцентр”, павильон 8, зал «МОСКВА», зал 8.1.
🌳 Открываем российские территории для MICE и делового туризма!
Крупнейшие мероприятия дают толчок для развития территорий. На современном этапе развития практически все российские регионы готовы предоставить качественный продукт для проведения деловых и корпоративных мероприятий. Причём, именно в регионах сейчас уникальные преимущества – истинное гостеприимство, богатая история и культура, эксклюзивные локации, готовность к исполнению пожеланий клиента. Все это даёт организаторам мероприятий простор фантазии при реализации проектов.
В программе:
11:30 – 13:15 ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ «MICE-СТРАТЕГИЯ ТЕРРИТОРИИ: ФОКУС НА УНИКАЛЬНОСТЬ»
13:30 – 14:45 ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «В MICE МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ: ФАКТОРЫ «ЗАВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ БИЗНЕСА И ОРГАНИЗАТОРОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ/РЕГИОНАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ»
14:45 – 15:30 ПРЕЗЕНТАЦИЯ «MICE AWARD в 2023: ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ УЧАСТИЯ»
В рамках экспертных сессий будут обсуждаться следующие вопросы:
🔻Культурный код территории как важный фактор при выборе дестинации для проведения делового события
📍Как туристические возможности региона определяют привлекательность для бизнеса и федеральных/региональных событий
🔻Инициативы локальных игроков: инструменты для мотивации
❗️Результаты заявочной кампании финансовой поддержки делового и молодежного туризма 2022 в Москве
🔻Совпадение интересов регионов и крупнейших заказчиков мероприятий по развитию территорий
❗️Промтуризм для MICE: уникальные идеи для мероприятий на пром.предприятиях
🔻Кино&вино, тематические круизы и другие форматы для запоминающихся мероприятий
🔻Северный Кавказ: горы возможностей для проведения событий
🔻Гастрономия как фактор узнаваемости территории
Участие бесплатное, по регистрации на сайте https://www.itmexpo.ru/reg/
Ссылка для регистрации на деловую программу: https://miceday.ru/
Также можно зарегистрировать свое участие и ознакомиться с подробными программами на сайте: https://www.mice-award.ru/ru/registration/
14 марта приглашаем к участию в митапе «По единому стандарту и под отраслевой запрос: синхронизация подготовки туристских кадров в России»!
Впервые на Международной туристической выставке "Интурмаркет" (ITM) – открытый диалог профессионалов отрасли, академиков и студентов-аспирантов, делающих первые шаги в индустрии организации мероприятий.
10.00–11.30 Павильон 8, Зал Москва
На пороге разработки нового образовательного стандарта эксперты сферы профессионального образования и практики из отрасли обсуждают:
Единые рамки профквалификации: как успевать за динамичным запросом отрасли;
Кадровый резерв из студентов вуза: как выращивать и удерживать;
Модельные системы подготовки кадров в регионах
В открытой дискуссии примут участие специалисты ведущих ВУЗов страны: РАНХиГС, МГИМО, МГУСИТ, руководители компаний отрасли, организаторы мероприятий, студенты очного обучения, выпускники, трудоустроившиеся в компании отрасли.
При участии РГ по маркетингу территорий и специализированной секции по развитию делового и событийного туризма ЭС Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры
Программа доступна на сайте.
Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться на сайте выставки
Ссылка для регистрации на выставку https://www.itmexpo.ru/reg/
Ссылка для регистрации на деловую программу https://miceday.ru/
Также можно зарегистрироваться на программу на сайте MICE AWARD 2023
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