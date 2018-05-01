Президент поручил освободить от НДС туроператоров по внутреннему и въездному туризму

Также среди опубликованных сегодня президентских поручений - выделение средств на создание модульных отелей и инфраструктуры туризма на особо охраняемых природных территориях

Президент Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства 24 января поручил освободить от уплаты НДС туроператоров, формирующих продукт в сфере внутреннего и въездного туризма, - сообщает сегодня «Интерфакс».

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность, в отношении совершаемых ими операций по формированию и реализации туристского продукта в сфере внутреннего и (или) въездного туризма», — говорится в тексте поручений президента, опубликованных на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения — до 1 июня 2023 года.

Как напоминает информагентство, 24 января на совещании с президентом РФ министр экономического развития Максим Решетников предложил с 1 января 2023 и до июля 2027 года освободить туроператоров от уплаты НДС на туры по России, включая поездки российских граждан и иностранных туристов, Минфин это предложение поддержал.

Ранее крупные туроператоры и отраслевые объединения многократно обращались в правительство с просьбой отменить НДС на внутренний турпродукт, так как налог снижает его конкурентоспособность по сравнению с зарубежным.

Кроме того, президент поручил правительству в 2023-2024 годах обеспечить выделение не менее 8 млрд рублей на создание модульных отелей, а в 2023-2025 годах не менее 5,1 млрд – на создание инфраструктуры туризма на особо охраняемых природных территориях.

Как сообщается на сайте Кремля, поручения также даны по итогам совещания с членами правительства 24 января.

Кроме того, президент поручил правительству при продлении программы льготного кредитования, направленной на развитие туристической инфраструктуры и реализуемой в соответствии с постановлением правительства от 9 февраля 2021 года № 141, «обеспечить увеличение доли льготных кредитов, предоставляемых в целях строительства гостиниц категорий «три звезды» и «четыре звезды», а также определить приоритетные для реализации этой программы территории».

«В рамках реализации программ льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечить предоставление льготных кредитов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области туристской индустрии, в том числе в целях создания модульных некапитальных средств размещения», — говорится в поручениях.

Срок исполнения – до 1 июня 2023 года.

Напомним, что реализация программы поддержки строительства некапитальных средств размещения в регионах РФ началась в 2022 году, правительство выделило на эти цели 4 млрд рублей. В ближайшие два года на программу планируется потратить еще 8 млрд рублей.

Наконеу, президент поручил правительству до 1 июня 2023 года распространить меры государственной поддержки на морские скоростные пассажирские катамараны.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

В конце января на совещании президента с правительством глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что спрос на перевозки скоростными судами в Черноморском бассейне в 2022 году вырос более чем на 45%.

Министр попросил поддержать решение о распространении господдержки и на катамараны, для того чтобы обеспечить эту работу в предстоящую навигацию.

/TOURBUS.RU