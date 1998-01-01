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07 марта
«МТС Исследования»: Таиланд стал лидером длительных зимних поездок россиян
Также в лидерах длительного пребывания — Турция, ОАЭ, Индонезия и Индия
Лидером по числу длительных поездок этой зимой у российских туристов стал Таиланд. За сезон число путешественников из России в королевстве выросло более чем в два раза в сравнении с прошлым годом, следует из данных МТС Travel и МТС Исследований.
С учетом всех стран мира в Таиланде перезимовал каждый десятый турист, оставшись там в среднем на один месяц. Если рассматривать только поездки в дальнее зарубежье, то на него приходится почти четверть от длительных путешествий в зимнее время года.
Наряду с Таиландом, российские туристы этой зимой выбирали Турцию (17% путешественников), ОАЭ (7%), Индонезию (4%) и Индию (3%).
Впервые за три года в ТОП-5 стран дальнего зарубежья, где зимуют россияне, попали Индонезия и Индия. Причинами роста потока в эти страны, вероятно, являются ослабление карантинных ограничений и более простая логистика по сравнению с европейскими направлениями, а также открытие прямого авиасообщения с Индией.
В прошлом году четвертую и пятую строчки в аналогичном рейтинге занимали Испания и Германия – по 4% путешественников из России выбирали эти страны для длительного отпуска.
По данным МТС Travel и МТС Исследования, количество российских туристов, отправившихся зимовать за рубеж в этом году, выросло по всем направлениям в среднем на 12%. Наиболее заметный рост пришелся на Вьетнам, который посетили в шесть раз больше россиян, Индонезию – в пять раз, Индию – в два раза больше.
В исследовании анализировались поездки длительностью более трёх недель с обязательным условием возвращения в Россию до конца зимы. На такой длинный отпуск в последние три года решается 10% туристов, которые отправляются за границу в зимние месяцы. Больше всего россиян – 45% – проводят зимой за границей до одной недели.
Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС, в нем приняли участие путешественники, покинувшие домашний регион после 1 декабря и вернувшиеся обратно до 1 марта в 2021-2023 годах. В анализе учитывались поездки длительностью более трех недель.
/TOURBUS.RU
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