Новости «МТС Исследования»: Таиланд стал лидером длительных зимних поездок россиян Также в лидерах длительного пребывания — Турция, ОАЭ, Индонезия и Индия

Лидером по числу длительных поездок этой зимой у российских туристов стал Таиланд. За сезон число путешественников из России в королевстве выросло более чем в два раза в сравнении с прошлым годом, следует из данных МТС Travel и МТС Исследований. С учетом всех стран мира в Таиланде перезимовал каждый десятый турист, оставшись там в среднем на один месяц. Если рассматривать только поездки в дальнее зарубежье, то на него приходится почти четверть от длительных путешествий в зимнее время года. Наряду с Таиландом, российские туристы этой зимой выбирали Турцию (17% путешественников), ОАЭ (7%), Индонезию (4%) и Индию (3%). Впервые за три года в ТОП-5 стран дальнего зарубежья, где зимуют россияне, попали Индонезия и Индия. Причинами роста потока в эти страны, вероятно, являются ослабление карантинных ограничений и более простая логистика по сравнению с европейскими направлениями, а также открытие прямого авиасообщения с Индией. В прошлом году четвертую и пятую строчки в аналогичном рейтинге занимали Испания и Германия – по 4% путешественников из России выбирали эти страны для длительного отпуска. По данным МТС Travel и МТС Исследования, количество российских туристов, отправившихся зимовать за рубеж в этом году, выросло по всем направлениям в среднем на 12%. Наиболее заметный рост пришелся на Вьетнам, который посетили в шесть раз больше россиян, Индонезию – в пять раз, Индию – в два раза больше. В исследовании анализировались поездки длительностью более трёх недель с обязательным условием возвращения в Россию до конца зимы. На такой длинный отпуск в последние три года решается 10% туристов, которые отправляются за границу в зимние месяцы. Больше всего россиян – 45% – проводят зимой за границей до одной недели. Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС, в нем приняли участие путешественники, покинувшие домашний регион после 1 декабря и вернувшиеся обратно до 1 марта в 2021-2023 годах. В анализе учитывались поездки длительностью более трех недель. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 По тексту:



Подписка