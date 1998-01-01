На V Всероссийском конгрессе турагентов крупные туроператоры по внутреннему туризму «раскроют все карты» о сезоне-2023

11-12 марта 2023 года в Москве, в отеле «Azimut Сити Олимпик» пройдёт V Всероссийский конгресс турагентов, в рамках которого на одной площадке соберутся 30 крупнейших туроператоров России и более 1000 турагентов со всей страны, чтобы обсудить перспективы сезона 2023 и самые актуальные вопросы туриндустрии.

Организатором мероприятия выступает Российский союз туриндустрии в партнерстве с туроператорами Алеан и Fun&Sun, а также группой компаний «Слетать.ру».

Сессия по внутреннему туризму обещает быть максимально насыщенной, и в течение двух дней соберет в одном зале крупных туроператоров - лидеров индустрии.

Первые лица отрасли представят всесторонний обзор трендов и тенденций, которые агентам стоит учитывать в своей работе, в том числе изменения госрегулирования в отрасли, ключевые факторы, влияющие на спрос, изменения во взаимодействии поставщиков-отелей, туроператоров и турагентов, активный выход на рынок «экосистем» и так далее.

Национальный туроператор Алеан дополнит аналитику трендов прогнозами на предстоящий сезон, обозначит ключевые факторы, определяющие структуру спроса, даст актуальные рекомендации по работе с внутренним турпрродуктом с максимальной выгодой для агента.

В рамках своей сессии туроператор «Дельфин» приведет подробную аналитику в разных разрезах продаж 2022, покажет какие из факторов роста и спада отыграны, какие продолжают влиять на спрос 2023 года.

Туроператор «Мультитур» в своем выступлении познакомит с успешными кейсами продвижения агентств в социальных сетях и докажет, что нужно вкладываться в обучение сотрудников, чтобы увеличить продажи.

B2B.Ostrovok расскажет, как увеличить доход, используя инструменты компании, как правильно их применять.

Туроператор по Санкт-Петербургу «Тари тур» презентует новинки среди турпредложений по региону в будущем сезоне: комбинированные туры для детей с родителями и SPA-отдых, представит новую туристическую географию Петербурга. Расскажет о практических инструментах для турагентов, среди которых: получение повышенной комиссии, online-бронирование, инструмент по созданию уникальных туров по групповой цене - экскурсии по расписанию.

О перспективах роста спроса на рынке речных круизов, популярных маршрутах и комфортных теплоходах, доступных для бронирования в 2023 года, расскажут представители российских круизных компаний “Инфофлот» и «Донинтурфлот».

Не менее интересные спикеры ждут вас в панельных тематических сессиях, о них мы расскажем в следующей публикации.

Подробная программа мероприятия и регистрация на rostourunion.ru