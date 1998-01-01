Новости

"Терра Башкирия" — на "Интурмаркете 2023"

На стенде республики Башкортостан будет представлена многочисленная информация о регионе

С 13 по 15 марта 2023 года представители туриндустрии Башкортостана будут представлены «Экспоцентре» в Москве, где пройдёт XVIII международная туристическая выставка «Интурмаркет».

Программа работы стенда Республики Башкортостан на международной туристической выставке «Интурмаркет»:

Презентация туристических возможностей Башкортостана от Тимофея Баженова,

Презентация «Летние туры в Башкортостане» от ООО «Национальная туроператорская компания», Центра экскурсий «Suleyman Travel»,

Презентация «Геопарки Республики Башкортостан»,

Презентация «Курорты Республики Башкортостан»,

Презентация «Туристические мероприятия Башкортостана» от АНО «Баштурсоюз»,

Презентация «Культурные туры в Башкортостане» от Туроператора «Бирское купечество»,

Видеопрезентация «Башкортостан для тех, кто любит жизнь».

На протяжении трёх дней гостей ждёт дегустация башкирского мёда и угощение травяными чаями. Также здесь можно будет приобрести аутентичные сувениры, например настоящий дикий бортевой мёд из Башкирии.

Ежедневно возле стенда Башкортостана будет проходить насыщенная культурная программа в ярких национальных костюмах. Гостей ожидают этническая музыка от мультиинструменталиста ZAINETDIN и яркие танцы от Нэркэс Юлдашевой.

Для участия в выставке в Москву прибудут представители туристических агентств, туроператоров, санаториев, геопарков, АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан».

На стенде республики будет представлена объёмная информация о регионе: обширная печатная продукция, цифровые информационные стойки, тематические уголки, ремесленная ярмарка, настоящая юрта, этническая фотозона, чайная зона.