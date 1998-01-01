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07 марта
"Терра Башкирия" — на "Интурмаркете 2023"

На стенде республики Башкортостан будет представлена многочисленная информация о регионе


 

С 13 по 15 марта 2023 года представители туриндустрии Башкортостана будут представлены «Экспоцентре» в Москве, где пройдёт XVIII международная туристическая выставка «Интурмаркет».

 

Программа работы стенда Республики Башкортостан на международной туристической выставке «Интурмаркет»:

  • Презентация туристических возможностей Башкортостана от Тимофея Баженова,

  • Презентация «Летние туры в Башкортостане» от ООО «Национальная туроператорская компания», Центра экскурсий «Suleyman Travel»,

  • Презентация «Геопарки Республики Башкортостан»,

  • Презентация «Курорты Республики Башкортостан»,

  • Презентация «Туристические мероприятия Башкортостана» от АНО «Баштурсоюз»,

  • Презентация «Культурные туры в Башкортостане» от Туроператора «Бирское купечество»,

  • Видеопрезентация «Башкортостан для тех, кто любит жизнь». 

На протяжении трёх дней гостей ждёт дегустация башкирского мёда и угощение травяными чаями. Также здесь можно будет приобрести аутентичные сувениры, например настоящий дикий бортевой мёд из Башкирии.

 

Ежедневно возле стенда Башкортостана будет проходить насыщенная культурная программа в ярких национальных костюмах. Гостей ожидают этническая музыка от мультиинструменталиста ZAINETDIN и яркие танцы от Нэркэс Юлдашевой.

 

Для участия в выставке в Москву прибудут представители туристических агентств, туроператоров, санаториев, геопарков, АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан».

На стенде республики будет представлена объёмная информация о регионе: обширная печатная продукция, цифровые информационные стойки, тематические уголки, ремесленная ярмарка, настоящая юрта, этническая фотозона, чайная зона.

 


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