Петербург вошел в тройку самых популярных направлений на 8 марта

Северная столица также входит в число лидеров по ценовой доступности

Санкт Петербург вошел в топ отечественных направлений, наиболее популярных у путешественников в первой декаде марта, - сообщили нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма Северной столицы.

К такому выводу пришли специалисты аналитической службы Ассоциации туроператоров России, изучив данные туристских компаний. Рейтинг составлен на основе забронированных десятидневных туров, начинающихся с 1 по 7 марта и захватывающих выходной день 8 марта.

Аналитики отмечают, что Северная столица входит в число лидеров по ценовой доступности: стоимость десятидневных туров с проживанием и авиаперелетом начинается от 40 тыс. рублей на двоих.

Составители рейтинга также подчеркивают, что в начале весны российские туристы выбирают пакетные туры, прежде всего исходя из климатической составляющей. Поэтому в продажах лидируют южные направления. А с ними – Петербург, который привлекает путешественников круглый год благодаря актуальным, разнообразным предложениям турфирм, всемирно известным достопримечательностям, объектам новой туристской географии, ярким событиям и особенной, неповторимой атмосфере.

В первой половине марта здесь продолжают работать горки и катки, проходят события в общественных пространствах и на открытом воздухе, что позволяет органично сочетать культурную программу с активным отдыхом.

Специально для тех, кто решил приехать в Северную столицу в это время года, официальный туристский портал города Visit Petersburg представляет раздел «Весенняя афиша». В нем сосредоточена информация о самых интересных событиях. Например, 8 марта можно присоединиться к вечеринке в ретро-трамвае.

А на следующий день – сходить в протестантскую церковь на концерт французской музыки. Пройдя по модным выставочным залам, увидеть картины Фриды Кало и Диего Риверы, литографии Рене Магритта и многое другое.

Интерес к Петербургу подтверждают данные одного из российских сервисов бронирования отелей. Согласно его статистике, в марте наш город занимает второе (после Сочи) место в списке самых популярных направлений для самостоятельных туристских поездок, в том числе семейных.

Специалисты другого сервиса бронирований подвели итоги длинных выходных с 23 по 26 февраля: по их данным в эти дни в Северной столице побывал каждый десятый российский турист, при этом треть из них приехала из Московского региона. Путешественников привлекали не только достопримечательности, но и событийная составляющая.

На нескольких площадках города в это время широко праздновалась петербургская Масленица, и туристы с удовольствием присоединялись к гуляниям.

По сведениям аналитиков «Турбарометра Санкт Петербурга», на февральских выходных загрузка отелей города категории 3-5 звезд составляла до 81%. Пиковыми днями стали 23 и 24 февраля.

/TOURBUS.RU