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Сегодня депутаты и представители турбизнеса вновь обсудили будущее электронной путевки

У профессионалов туризма по-прежнему остается много вопросов к работе сервиса

Как сообщает сегодня АТОР, после нескольких заседаний рабочей группы по внедрению механизма электронных путевок в Госдуме прошли парламентские слушания, где присутствовали также представители туристического бизнеса и общественных организаций.

«Единая информационная система электронных путевок – это информационный ресурс, который, в первую очередь, ориентирован на защиту прав туристов. Он должен обеспечить прозрачность деятельности участников рынка и повысить эффективность государственного надзора за деятельностью туроператоров», – напомнил заместитель генерального директора по развитию гражданской продукции компании-разработчика системы АО КРЭТ Максим Моторин, отметив, что система продолжит совершенствоваться даже после полноценного выхода на рынок.

По словам члена комитета Совета Федерации по социальной политике Сергея Горнякова, комитетом уже подготовлены рекомендации по использованию сервиса, которые должны быть направлены в Минэкономразвития.

«C 1 сентября всем туроператорам необходимо в обязательном порядке использовать в своей работе электронные путевки. В связи с этим наш комитет направил свои рекомендации в профильный комитет Госдумы.

В частности, предлагается рекомендовать Минэкономразвития совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проработать вопрос методического обеспечения работы туроператоров по реализации федерального закона, чтобы туроператоры были готовы к работе в новых условиях», – сказал г-н Горняков.

Собравшиеся отметили, что за время активной подготовки к внедрению сервиса, опираясь на комментарии участников рынка, государство и бизнес проделали большую работу по совершенствованию механизмов работы системы. Например, из числа обязательных для внесения данных была исключена часть информации о туристах (адрес электронной почты и телефон), а также сведения о номере рейсов прибытия и отправления.

Однако представители туристического бизнеса обратили внимание на то, что к работе сервиса все еще остается много вопросов.

В частности, по-прежнему непонятно, какую стоимость указывать в путевке для туриста (с комиссией турагентства или без нее), из системы исключены не все персональные данные, что несет угрозы их утечек.

Также очевидно, что несмотря на наличие возможности вносить данные вручную, процесс интеграции с системой будет крайне затруднителен для представителей малого и среднего бизнеса.

Другой вопрос, который не теряет актуальности – это использование электронной путевки для въездного туризма.

Во-первых, оно противоречит логике взаимоотношений игроков рынка – российские туроператоры только принимают в России иностранцев, зачастую не имея всей полноты сведений об их турах.

Во-вторых, хранение персональных данных граждан других стран регулируется законодательством, которое может вступать в противоречие с устройством системы электронной путевки, не позволяющей, например, удалять данные о потребителе туристических услуг.

С наличием определенных противоречий при запуске и работе столь сложного и масштабного цифрового сервиса согласился и член комитета Госдумы по туризму Артем Прокофьев, который возглавляет рабочую группу по внедрению механизма электронных путевок.

«С одной стороны сервис обеспечивает доступность информации, с другой – есть угроза персональным данным туристов. С одной стороны, он гарантирует прозрачность отрасли, с другой – создает избыточную нагрузку для участников рынка, с одной стороны, повышает безопасность для клиента, с другой – создает угрозу устройству рынка через изменение потоков информации внутри системы», – подчеркнул г-н Прокофьев.

Руководитель комитет Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев, со своей стороны, отметил, что сроки внедрения электронной путевки по объективным причинам уже откладывались. «Мы не хотели бы снова переносить сроки», – констатировал он.

Однако ввиду наличия живого диалога между государством и бизнесом, специалисты туристического рынка не исключили, что, если в течение ближайших месяцев не будут решены ключевые проблемные вопросы интеграции бизнеса, перенос сроков обязательности электронной путевки представляется вполне возможным.

/TOURBUS.RU