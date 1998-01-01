Новости Azimut Hotels: 22% путешествующих по России выбирают «все включено» Крупнейшая отечественная гостиничная сеть выяснила основные предпочтения своих клиентов

Крупнейшая российская гостиничная сеть Azimut Hotels провела опрос среди постояльцев своих отелей, призванный выявить предпочтения гостей относительно сезонности путешествий и предпочтений в услугах. В опросе приняли участие более 1000 человек из разных регионов страны. Согласно результатам исследования, 48% респондентов путешествуют по России больше 3-х раз в год. 30% опрошенных отправляются в поездки по стране 1-2 раза в год, 19% — ровно 3 раза в год, а 4% — реже, чем 1 раз в год. Из них 60% участников опроса путешествуют в течение всего года, 33% предпочитают для поездок летнее время, 23% выбирают зиму, 13% — осень и 4% — весну. Как комментирует АТОР, что столь частые путешествия по России характерны не для «всех россиян», а для тех, у кого уже есть время и финансы на путешествия (опрашивали именно гостей отелей сети). В целом же, согласно соцопросам, треть россиян никогда не выезжает за пределы своего региона. Что касается активных путешественников, то выбирая отель для размещения, 81% респондентов останавливается на варианте проживания с завтраком, 22% предпочитают комплекс «Все включено», 7% интересуются специальными ценами при бронировании двух и более номеров, а 4% нацелены на проживание с развлекательными мероприятиями. Среди дополнительных услуг участников опроса в первую очередь интересует гастрономическая карта в отеле (56%), в число популярных сервисов также вошли мобильное приложение для заказа услуг в номер (36%), удобный навигатор с туристическими маршрутами (35%), заказ такси/ прокат автомобиля (23%) и заказ экскурсий (21%). /TOURBUS.RU

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