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«Аэрофлот» с 6 апреля полетит из Москвы в Даламан/ «Ютэйр» будет летать из Москвы в Минводы трижды в день/ Лоукостер Buta Airways свяжет Баку и Махачкалу

«Аэрофлот» с 6 апреля полетит из Москвы в Даламан

"Аэрофлот" с 6 апреля возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Даламан (Турция), сообщила авиакомпания.

Сначала рейсы будут выполняться два раза в неделю, с 27 апреля они станут ежедневными.

Даламан — крупный туристический центр на юго-западе Турции. В непосредственной близости от города находятся популярные морские курорты Фетхие и Мармарис, - напомнили в авиакромпании.

Сейчас, по данным системы бронирования "Аэрофлота", компания летает в два города Турции — Стамбул и Анталью. Сообщалось также, что с 27 мая "Аэрофлот" начнет летать в турецкий Измир.

«Ютэйр» будет летать из Москвы в Минводы трижды в день

Авиакомпания "ЮТэйр" в течение марта введет два дополнительных ежедневных рейса из Москвы в Минеральные воды, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика.

"Всего из Москвы в Минеральные воды и обратно будет выполняться три рейса ежедневно. Из "Внуково" новые рейсы запланированы в 11:25 и 22:35 и прежний рейс — в 9:55. Из Минеральных Вод новые рейсы в 5:30, 15:50 и прежний рейс — в 14:30", — отметил представитель пресс-службы.

Согласно данным расписания "Внуково", кроме "ЮТэйр" из московского аэропорта в Минеральные Воды выполняют рейсы авиакомпании "Победа" и "Якутия". Кроме того, из аэропорта "Шереметьево" в Минводы летают самолеты авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа". Рейсы из "Домодедово" выполняют израильская EL AL, "Белавиа", S7, "Уральские авиалинии" и NordStar.

В маршрутной сети "ЮТэйр" — более 120 направлений. Авиакомпания выполняет прямые рейсы в Поволжье, Сибирь, Центральную Россию и на юг страны.

За рубеж из регионов и столицы компания летает в города Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, ОАЭ, Таджикистана, Турции и Узбекистана.

Лоукостер Buta Airways свяжет Баку и Махачкалу

Азербайджанский лоукостер Buta Airways запускает прямые рейсы из Баку в Махачкалу и обратно.

"Первый рейс авиакомпании по маршруту Баку — Махачкала — Баку будет осуществлен 15 марта", — сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в авиакомпании.

Полеты будут выполняться с частотой 3 раза неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиакомпанией