Новости Восьмое марта россияне отметят бюджнее, чем год назад Эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok проанализировали заказы на размещение в период с 4 по 12 марта

Средняя стоимость бронирования в российских отелях на период с 4 по 12 марта снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом и составила 14 400 рублей за три ночи (годом ранее – 16 300 рублей). Об этом сообщают специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, которые проанализировали брони российских туристов и выяснили, какие гостиницы они зарезервировали на 8 марта. В путешествиях по стране туристы выбирают отели средней стоимостью 4 500 рублей за ночь – это на 8% меньше, чем в прошлом году (4 900 рублей). Самое заметное изменение цены наблюдается в категории пятизвездочных отелей – за сутки туристы платят в среднем 12 800 рублей, что на 9% меньше, чем в прошлом году (14 100 рублей). В трехзвездочных гостиницах стоимость суточного размещения снизилась на 7% и составила 4 000 рублей (годом ранее – 4 300 рублей). В отелях категории четыре звезды средняя стоимость ночи не изменилась и составила 6 800 рублей. В целом на внутрироссийские направления приходится 81% от всех бронирований на предстоящую праздничную неделю. Зарубежные направления занимают 19% всех бронирований на период праздника. Среди внутренних направлений самым популярным городом по количеству бронирований оказался Санкт-Петербург. В топ-10 также вошли Москва, Сочи, Эсто-Садок, Казань, Калининград, Иркутск, Архыз, Ярославль и Нижний Новгород. В большинстве направлений средняя стоимость забронированной ночи показала снижение относительно прошлого года: в Ярославле туристы резервируют размещение в среднем за 3 550 рублей, что на 33% меньше, чем в 2022 году (5 300 рублей),

в Калининграде – 3 500 рублей (-30%, 5 000 рублей),

в Сочи – 3 900 (-29%, 5 500 рублей),

в Эсто-Садке – 10 650 рублей (-23%, 13 800 рублей),

в Нижнем Новгороде – 3 950 рублей (-19%, 4 900 рублей),

в Санкт-Петербурге – 3 150 рублей (-15%, 3 700 рублей),

в Архызе – 8 600 рублей (-14%, 10 000 рублей). В некоторых города наблюдается рост средней стоимости ночи: за ночь в отелях Москвы туристы платят 4 300 рублей, что на 19% больше, чем годом ранее (3 600 рублей),

в гостиницах Казани – 3 300 рублей (+10%, 3 000 рублей),

Иркутска – 3 900 рублей (+5%, 3 700 рублей). Путешествуя по стране, туристы чаще всего выбирают трехзвездочные гостиницы – 23% бронирований, апартаменты – 18%, а также отели категории четыре звезды и без звезд – по 17%. На долю пятизвездочных отелей приходится 5% бронирований. По данным Ostrovok.ru, самыми востребованными заграничными направлениями стали Белоруссия, Таиланд, Турция, ОАЭ, Италия, Армения, Франция, Узбекистан, Испания и Казахстан. Из них некоторые заметно нарастили свою долю – например, на Таиланд приходится 16% бронирований (годом ранее – всего 3%), доля Белоруссии увеличилась с 11% до 17%, Италии – с 1% до 6%. Средний чек бронирования в отелях за границей составляет 42 300 рублей за пять ночей. Средняя стоимость забронированной ночи – 7 600 рублей. Самые дорогие бронирования среди топовых направлений туристы совершают в отелях ОАЭ – 15 700 рублей за ночь, а также Франции – 14 100 рублей. Размещение стоимостью до 10 000 рублей путешественники выбирают в Испании и Италии – в среднем 9 600 рублей. Более бюджетное размещение туристы резервируют в Турции – 6 300 рублей, Казахстане – 5 900 рублей, Таиланде и Армении – 5 500 рублей, Узбекистане – 4 700 рублей, Белоруссии – 4 000 рублей. В заграничных поездках российские туристы отдают предпочтение трехзвездочным (34%) и четырехзвездочным отелям (33%), реже – пятизвездочным (11%). Апартаменты занимают 9% бронирований. /TOURBUS.RU

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