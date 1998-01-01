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06 марта
Восьмое марта россияне отметят бюджнее, чем год назад
Эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok проанализировали заказы на размещение в период с 4 по 12 марта
Средняя стоимость бронирования в российских отелях на период с 4 по 12 марта снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом и составила 14 400 рублей за три ночи (годом ранее – 16 300 рублей).
Об этом сообщают специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, которые проанализировали брони российских туристов и выяснили, какие гостиницы они зарезервировали на 8 марта.
В путешествиях по стране туристы выбирают отели средней стоимостью 4 500 рублей за ночь – это на 8% меньше, чем в прошлом году (4 900 рублей).
Самое заметное изменение цены наблюдается в категории пятизвездочных отелей – за сутки туристы платят в среднем 12 800 рублей, что на 9% меньше, чем в прошлом году (14 100 рублей).
В трехзвездочных гостиницах стоимость суточного размещения снизилась на 7% и составила 4 000 рублей (годом ранее – 4 300 рублей). В отелях категории четыре звезды средняя стоимость ночи не изменилась и составила 6 800 рублей.
В целом на внутрироссийские направления приходится 81% от всех бронирований на предстоящую праздничную неделю. Зарубежные направления занимают 19% всех бронирований на период праздника.
Среди внутренних направлений самым популярным городом по количеству бронирований оказался Санкт-Петербург. В топ-10 также вошли Москва, Сочи, Эсто-Садок, Казань, Калининград, Иркутск, Архыз, Ярославль и Нижний Новгород.
В большинстве направлений средняя стоимость забронированной ночи показала снижение относительно прошлого года:
В некоторых города наблюдается рост средней стоимости ночи:
Путешествуя по стране, туристы чаще всего выбирают трехзвездочные гостиницы – 23% бронирований, апартаменты – 18%, а также отели категории четыре звезды и без звезд – по 17%. На долю пятизвездочных отелей приходится 5% бронирований.
По данным Ostrovok.ru, самыми востребованными заграничными направлениями стали Белоруссия, Таиланд, Турция, ОАЭ, Италия, Армения, Франция, Узбекистан, Испания и Казахстан. Из них некоторые заметно нарастили свою долю – например, на Таиланд приходится 16% бронирований (годом ранее – всего 3%), доля Белоруссии увеличилась с 11% до 17%, Италии – с 1% до 6%.
Средний чек бронирования в отелях за границей составляет 42 300 рублей за пять ночей. Средняя стоимость забронированной ночи – 7 600 рублей.
Самые дорогие бронирования среди топовых направлений туристы совершают в отелях ОАЭ – 15 700 рублей за ночь, а также Франции – 14 100 рублей. Размещение стоимостью до 10 000 рублей путешественники выбирают в Испании и Италии – в среднем 9 600 рублей.
Более бюджетное размещение туристы резервируют в Турции – 6 300 рублей, Казахстане – 5 900 рублей, Таиланде и Армении – 5 500 рублей, Узбекистане – 4 700 рублей, Белоруссии – 4 000 рублей.
В заграничных поездках российские туристы отдают предпочтение трехзвездочным (34%) и четырехзвездочным отелям (33%), реже – пятизвездочным (11%). Апартаменты занимают 9% бронирований.
/TOURBUS.RU
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