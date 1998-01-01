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06 марта
Календарь туристических событий — на «Интурмаркете»
В рамках выставки «Интурмаркет» пройдет круглый стол на тему «Формирование региональных календарей событий. Методики и успешный опыт регионов»
14 марта в рамках Международной туристической выставкт «Интурмаркет» пройдет круглый стол на тему «Формирование региональных календарей событий. Методики и успешный опыт регионов».
Организаторами мероприятия выступают ФРОС Region PR совместно с Комитетом по событийному туризму РСТ при поддержке Национального календаря событий.
Модератором дискуссии выступит Геннадий Шаталов, председатель правления ФРОС Region PR, член Экспертного совета Комитета государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, член Правления РСТ.
«Роль и важность создания и наличия регионального Календаря туристических событий трудно переоценить. Качественный календарь — это хорошая основа для создания региональных и межрегиональных туристических продуктов, и очень эффективный инструмент продвижения и реализации туристического потенциала территории. В финале Национальной премии Russian Event Awards 2022 года мы увидели хороший опыт некоторых регионов по созданию таких календарей.
В ходе нашего мероприятия планируем не только рассмотреть опыт регионов, но и совместно выработать основные пункты алгоритма создания календаря турсобытий на конкретной территории», — отметил Геннадий Шаталов.
Спикеры круглого стола:
— Вера Истомина, координатор проекта «Национальный календарь событий», лауреат премии Правительства РФ в области туризма за 2021 год, Санкт-Петербург;
— Анастасия Иванова, генеральный директор АНО «Туристский информационный центр Мурманской области».
— Михаил Ушаков, президент НП НАИТО, лауреат премии Правительства РФ в области туризма, Санкт-Петербург;
— Мария Бадмацыренова, заместитель директора департамента мониторинга правоприменения АО Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Москва
— Наталия Белякова, директор департамента экспедиций и туризма РГО, тележурналист и ведущая Mediametrics, доцент Высшей школы экономики Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
— Сергей Яковлев, министр туризма и промыслов Нижегородской области, Нижний Новгород;
— Ольга Тимофеева, председатель Комитета по культуре Псковской области;
— Илья Баннов, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург;
— Алина Безе, директор ТИЦ «Мордовия», Саранск;
— Артур Идельбаев, заместитель директора АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан», Уфа;
— Анна Рабинович, директор ГБУ Самарской области «ТИЦ Самарской области», Самара.
Основные темы:
— Презентация сборника «Россия событийная — 2023»;
— Календарь Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2023 года
— Национальный календарь событий 2023 года;
— Успешные региональные практики по формированию календарей туристических событий.
Подробности можно уточнить у Олеси Кропотухиной, тел 8-904-212-07-18, olkropotukhina97@mail.ru
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