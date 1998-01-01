Календарь туристических событий — на «Интурмаркете»

В рамках выставки «Интурмаркет» пройдет круглый стол на тему «Формирование региональных календарей событий. Методики и успешный опыт регионов»

14 марта в рамках Международной туристической выставкт «Интурмаркет» пройдет круглый стол на тему «Формирование региональных календарей событий. Методики и успешный опыт регионов».

Организаторами мероприятия выступают ФРОС Region PR совместно с Комитетом по событийному туризму РСТ при поддержке Национального календаря событий.

Модератором дискуссии выступит Геннадий Шаталов, председатель правления ФРОС Region PR, член Экспертного совета Комитета государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, член Правления РСТ.

«Роль и важность создания и наличия регионального Календаря туристических событий трудно переоценить. Качественный календарь — это хорошая основа для создания региональных и межрегиональных туристических продуктов, и очень эффективный инструмент продвижения и реализации туристического потенциала территории. В финале Национальной премии Russian Event Awards 2022 года мы увидели хороший опыт некоторых регионов по созданию таких календарей.

В ходе нашего мероприятия планируем не только рассмотреть опыт регионов, но и совместно выработать основные пункты алгоритма создания календаря турсобытий на конкретной территории», — отметил Геннадий Шаталов.

Спикеры круглого стола:

— Вера Истомина, координатор проекта «Национальный календарь событий», лауреат премии Правительства РФ в области туризма за 2021 год, Санкт-Петербург;

— Анастасия Иванова, генеральный директор АНО «Туристский информационный центр Мурманской области».

— Михаил Ушаков, президент НП НАИТО, лауреат премии Правительства РФ в области туризма, Санкт-Петербург;

— Мария Бадмацыренова, заместитель директора департамента мониторинга правоприменения АО Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Москва

— Наталия Белякова, директор департамента экспедиций и туризма РГО, тележурналист и ведущая Mediametrics, доцент Высшей школы экономики Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

— Сергей Яковлев, министр туризма и промыслов Нижегородской области, Нижний Новгород;

— Ольга Тимофеева, председатель Комитета по культуре Псковской области;

— Илья Баннов, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург;

— Алина Безе, директор ТИЦ «Мордовия», Саранск;

— Артур Идельбаев, заместитель директора АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан», Уфа;

— Анна Рабинович, директор ГБУ Самарской области «ТИЦ Самарской области», Самара.

Основные темы:

— Презентация сборника «Россия событийная — 2023»;

— Календарь Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2023 года

— Национальный календарь событий 2023 года;

— Успешные региональные практики по формированию календарей туристических событий.

Подробности можно уточнить у Олеси Кропотухиной, тел 8-904-212-07-18, olkropotukhina97@mail.ru