Эксперты: Спрос на Турцию восстановился после землетрясения

Cпрос на путевки в Турцию полностью восстановился, наиболее активно россияне бронируют туры на весенние каникулы и майские праздники, сообщили в туркомпаниях, которые опросил «Интерфакс».

"Бронирования туров в Турцию вернулись к прежним среднесуточным показателям. На даты заездов до 8 марта включительно все блоки мест в Анталью закрыты. Также хорошо бронируются даты детских весенних каникул на курорты Антальи и туры на собственных чартерных рейсах в Стамбул", — рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

Как отметили в компании, уже сейчас фиксируется повышенный спрос на туры с заездами на майских праздниках.

О восстановлении спроса на туры в Турцию сообщили и в компании Fun&Sun.

"Спрос восстановился, бронирования идут активно, поскольку Турция – традиционно популярное у россиян направление. Кроме того, природные катаклизмы не затронули регионы, где отдыхают российские туристы", — пояснили в пресс-службе туроператора.

По словам туроператора, глубина бронирований туров в Турцию достигла осени.

Как рассказала заместитель управляющего директора группы компаний "Слетать.ру" Юлия Руденко, землетрясение в Турции привело к резкому падению продаж, но они быстро восстановились. "Мы видим, что бронирования набирают обороты", — заключила она.

Как напоминает информагентство, в турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они были самими разрушительными в Турции с 1939. По последним данным, число жертв превысило 44 тыс.

20 февраля на границе Турции и Сирии было еще одно землетрясение магнитудой 6,3 балла. Оно ощущалось в Ливане, на Кипре, в Израиле, а также в Сирии – там число погибших превысило 1,4 тыс., почти 2,5 тыс. получили ранения и травмы.

Между тем, как мы сообщали ранее, туроператоры считают, что путешествия в Турцию летом 2023 года обойдутся дороже в среднем на четверть по сравнению с прошлым годом из-за серьезного роста цен на отели.

"К настоящему моменту стоимость отдыха в Турции выросла в среднем на 22,5% по сравнению с прошлым годом. При этом цены на летний период поднялись примерно на 27%", — рассказали в пресс-службе туристического сервиса "Слетать.ру".

Как считают в "Интуристе", на рост цен повлияла высокая волатильность рубля и то, что все цены у отельеров номинируются в евро. Второй причиной скачка цен на путевки в Турцию стало увеличение стоимости перевозки из-за санкций.

/TOURBUS.RU





Фото: piqsels.com



