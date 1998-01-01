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Дмитрий Арутюнов: Глубина продаж туров за рубеж минимальна, но «горящих путевок» нет

Гендиректор туроператора "Арт Тур" рассказал о сегодняшней ситуации на рынке выездного туризма

Глубина продаж туров из России за рубеж минимальна, туристы могут бронировать в пятницу туры с вылетом в субботу, сообщил гендиректор туроператора "Арт Тур" Дмитрий Арутюнов, которого цитирует «Интерфакс».

"По зарубежным турам глубина продаж минимальная. Брони могут быть утром в пятницу с выездом на ближайшие выходные на безвизовых направлениях. При наличии перелета люди готовы лететь в ближайшие дни", — сказал он на сегодняшней пресс-конференции.

Эксперт добавил, что на рынке выездного туризма сейчас практически не осталось горящих туров, так как сохраняется серьезный дефицит перевозки.

"Горящих туров сейчас очень мало – настолько востребована перевозка, что если появляются какие-то места на праздничные даты, то они сразу раскупаются. Плюс практически полное отсутствие чартерной перевозки – мы летаем на регулярных рейсах, а они быстро продаются", — рассказал г-н Арутюнов.

По его словам, стоимость туров за рубеж заметно выросла из-за подорожания авиабилетов. Поэтому приобрести сейчас дешевый зарубежный тур невозможно.

"В зарубежных поездках существенной частью стоимости турпакета является перелет. Билеты подорожали и при этом есть дефицит, который еще больше повышает цены. Любой зарубежный перелет может начинаться от 40 тыс.

В этой ситуации люди, которые выбирают зарубежные поездки, готовы тратить деньги на достойное размещение. В пионерлагерь бизнес-классом не летают.

Поэтому заплатив деньги, которые раньше стоил бизнес-класс, за эконом, люди понимают, что не совсем правильно экономить на размещении. Есть предложения по Эмиратам бюджетные, часто появляются по Турции. Но все равно это стремится к 100 тысячам рублей на неделю", — отметил г-н Арутюнов.

Заместитель управляющего директора группы компаний "Слетать.ру" Юлия Руденко добавила, что в России путешествия остаются более доступными, чем за рубеж.

"По России средний чек на весну лето по нашей статистике самый небольшой. Он составляет 70 тысяч рублей, а средняя продолжительность путешествия – 8-9 дней. Это может быть связано как с особенностями перевозки, так и с тем, что путешествуя по РФ туристы предпочитают трехзвездочные отели. Т

огда как за рубежом они выбирают отели 4 и 5*. Поэтому если по среднему чеку смотреть, бюджетные путешествия по России можно найти. Причем в России можно выбрать из разных видов транспорта – не только авиа, но и по железной дороге, и автобусные", — сообщила эксперт.

/TOURBUS.RU