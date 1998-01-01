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Armenian Airlines запустит рейсы из Еревана в Москву, Самару, Владикавказ и Сочи/ Utair вводит три дополнительных ежедневных рейса из Москвы в Сочи/ Nordwind Airlines и "Икар" начали выполнять рейс Нижний Новгород — Минск

Armenian Airlines запустит рейсы из Еревана в Москву, Самару, Владикавказ и Сочи

Авиакомпания Armenian Airlines, созданная в конце прошлого года, запустит регулярные рейсы из столицы Армении в Москву, Самару, Владикавказ и Сочи, сообщается в материалах на сайте Росавиации.

Как отмечается, приказом руководства Комитета гражданской авиации Армении ООО "Армянские авиалинии" назначается регулярным воздушным перевозчиком по маршрутам Ереван — Москва — Ереван, Ереван — Сочи — Ереван, Ереван — Самара — Ереван и Ереван — Владикавказ — Ереван.

С 13 марта стартуют полеты в Сочи, сообщает пресс-служба сочинского аэропорта. Полеты будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, на Airbus A321 в компоновке 220 пассажирских мест. Время в пути составит 1 час 30 минут.

Сейчас полеты в Ереван из сочинского аэропорта выполняют российские авиаперевозчики: Utair, группа "Аэрофлот", "Азимут", Red Wings, а также армянская FlyOne Armenia.

Armenian Airlines была создана в декабре 2022 года, сообщается на ее сайте. Парк воздушных судов состоит из A321.

Utair вводит три дополнительных ежедневных рейса из Москвы в Сочи

Авиакомпания Utair с марта вводит три дополнительных ежедневных рейса из Москвы в Сочи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика.

"Всего из Москвы в Сочи и обратно будет выполняться четыре рейса ежедневно. Часть полетов осуществляется уже с 1 марта, оставшуюся часть запустим с 26 марта", — отметил представитель пресс-службы.

В сообщении авиакомпании уточняется, что самолеты будут летать из аэропорта "Внуково" в 9:15, 10:35, 12:30 и 22:40. Из аэропорта Сочи — в 14:05, 15:25, 17:30 и 5:30.

"К летнему сезону планируем ввести дополнительные частоты", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Nordwind Airlines и "Икар" начали выполнять рейс Нижний Новгород — Минск

Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией "Икар" с 2 марта начали выполнять прямой регулярный рейс по маршруту Нижний Новгород — Минск, соответствующая информация размещена на онлайн-табло Национального аэропорта Минск.

Первый борт прибыл в четверг в 2:40. До настоящего времени прямые рейсы между этими городами отсутствовали.

Полеты будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям на самолетах Embraer-190 с компоновкой 110 пассажирских мест.

/TOURBUS.RU

Иллюстрация предоставлена авиакомпанией