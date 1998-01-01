Ассоциация глэмпингов выступит организатором тематического раздела на выставке MITT 2023

В рамках выставки ассоциация организует встречи с экспертами рынка, конференцию о развитии индустрии в России и стенд для общения профессионалов

С 16 по 18 марта в Москве пройдет международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT 2023. В рамках мероприятия Ассоциация глэмпингов организует встречи с экспертами рынка, закрытую конференцию о развитии индустрии в России и выставочный стенд для общения с участниками глэмпинг-сообщества.

К глэмпингам относят отдых на природе с расширенным спектром услуг. Номерной фонд составляют некапитальные строения, что обеспечивает сохранность естественного ландшафта местности.

В 2016 году индустрия только начала зарождаться в России. А сегодня Ассоциация глэмпингов насчитывает 402 проекта по всей стране. До 2025 года Grand View Research прогнозирует средний рост мирового рынка глэмпингов на 12,5%.

Впервые на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства соберутся владельцы глэмпингов, практикующие юристы, лидеры отельной

и ресторанной отрасли. Площадка открывает возможность изучить тенденции рынка, обменяться с коллегами планами на предстоящий сезон, познакомиться с компаниями-производителями мобильных конструкций для глэмпингов.

В рамках бесплатной открытой сессии спикеры поделятся прогнозами развития региональных рынков.

Президент Ассоциации глэмпингов и директор компании-производителя «Дикий дом» Жанна Кира представит аналитику и точки роста отрасли на будущий сезон.

Соучредитель глэмпинга «Точка Немо» Нина Синицына расскажет, как и где искать инвестора для своего проекта.

Исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко раскроет цифры, как Big Data позволяет глэмпингам создавать портрет целевой аудитории.

Сооснователь и управляющий партнер кемпинга и глэмпинга активного отдыха «ВЕТРЕНО» Ксения Радченко расскажет о возможных форматах размещения на объекте отдыха.

Сооснователь глэмпинга «Под небом» и амбассадор Ассоциации Сергей Петров поделится случаями, когда не надо открывать глэмпинг.

Основатели проекта «Холмы», финалисты Live Organic Awards 2022 и премии АрхиWood Антон и Олеся Эйхман на собственном кейсеобъяснят, как бюджетно запустить глэмпинг и вырасти в успешный круглогодичный проект.

В рамках закрытой конференции «Новые вызовы индустрии глэмпингов 2023» спикер Novikov Business School, эксперт Международной Профессиональной Академии Туризма, практикующий тренер в области ресторанного бизнеса

Дарья Пелех поделится лайфхаками, как сделать сервис в сфере услуг ненавязчиво продающим. За плечами Дарьи опыт работы с ресторанами обладателями звезд Michelin, запуск ресторанных проектов 5* отелей Four Seasons Hotel Moscow, Lotte Hotel Moscow, Marriott Hotel Novy Arbat.

Ведущим панельной дискуссии «Финансовые показатели глэмпингов: вся правда о доходности» выступит основатель глэмпинга «Зеленая тропа» Ирина Мамай, чей проект входит в ТОП лучших мест вокруг Москвы по версии Forbes, выиграл Гран-при премии Live Organic Awards в номинации «Место силы» и архитектурную премию АрхиWood.

К обсуждению темы присоединятся Юлия Григорьева, автор идеи и основатель глэмпинг-проекта

«Лаго Ладога», генеральный директор туроператорской компании «Карелия Глэмпинг», основатель парка «Белый колодец» Сергей Слабунов, сооснователь природного комплекса «МОРЕЛЕСА» Ирина Катигарова, соосновательи управляющий партнер кемпинга и глэмпинга активного отдыха «ВЕТРЕНО» Ксения Радченко.

Почему стоит участвовать:

узнаете актуальные тенденции рынка глэмпингов;

определите стратегию развития собственного проекта;

избежите типичных ошибок при формировании глэмпинг бизнеса;

изучите кейсы успешных российских проектов;

познакомитесь с участниками сообщества, чьи глэмпинги уже отработали несколько сезонов.

Подробная программа конференции и билеты на сайте.

Для прохода на территорию выставки необходимо приобрести бесплатный входной билет по промокоду mitt23glamp на сайте https://mitt.ru/ru/.