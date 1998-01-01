|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
03 марта
Ассоциация глэмпингов выступит организатором тематического раздела на выставке MITT 2023
В рамках выставки ассоциация организует встречи с экспертами рынка, конференцию о развитии индустрии в России и стенд для общения профессионалов
С 16 по 18 марта в Москве пройдет международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT 2023. В рамках мероприятия Ассоциация глэмпингов организует встречи с экспертами рынка, закрытую конференцию о развитии индустрии в России и выставочный стенд для общения с участниками глэмпинг-сообщества.
К глэмпингам относят отдых на природе с расширенным спектром услуг. Номерной фонд составляют некапитальные строения, что обеспечивает сохранность естественного ландшафта местности.
В 2016 году индустрия только начала зарождаться в России. А сегодня Ассоциация глэмпингов насчитывает 402 проекта по всей стране. До 2025 года Grand View Research прогнозирует средний рост мирового рынка глэмпингов на 12,5%.
Впервые на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства соберутся владельцы глэмпингов, практикующие юристы, лидеры отельной
и ресторанной отрасли. Площадка открывает возможность изучить тенденции рынка, обменяться с коллегами планами на предстоящий сезон, познакомиться с компаниями-производителями мобильных конструкций для глэмпингов.
В рамках бесплатной открытой сессии спикеры поделятся прогнозами развития региональных рынков.
Президент Ассоциации глэмпингов и директор компании-производителя «Дикий дом» Жанна Кира представит аналитику и точки роста отрасли на будущий сезон.
Соучредитель глэмпинга «Точка Немо» Нина Синицына расскажет, как и где искать инвестора для своего проекта.
Исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко раскроет цифры, как Big Data позволяет глэмпингам создавать портрет целевой аудитории.
Сооснователь и управляющий партнер кемпинга и глэмпинга активного отдыха «ВЕТРЕНО» Ксения Радченко расскажет о возможных форматах размещения на объекте отдыха.
Сооснователь глэмпинга «Под небом» и амбассадор Ассоциации Сергей Петров поделится случаями, когда не надо открывать глэмпинг.
Основатели проекта «Холмы», финалисты Live Organic Awards 2022 и премии АрхиWood Антон и Олеся Эйхман на собственном кейсеобъяснят, как бюджетно запустить глэмпинг и вырасти в успешный круглогодичный проект.
В рамках закрытой конференции «Новые вызовы индустрии глэмпингов 2023» спикер Novikov Business School, эксперт Международной Профессиональной Академии Туризма, практикующий тренер в области ресторанного бизнеса
Дарья Пелех поделится лайфхаками, как сделать сервис в сфере услуг ненавязчиво продающим. За плечами Дарьи опыт работы с ресторанами обладателями звезд Michelin, запуск ресторанных проектов 5* отелей Four Seasons Hotel Moscow, Lotte Hotel Moscow, Marriott Hotel Novy Arbat.
Ведущим панельной дискуссии «Финансовые показатели глэмпингов: вся правда о доходности» выступит основатель глэмпинга «Зеленая тропа» Ирина Мамай, чей проект входит в ТОП лучших мест вокруг Москвы по версии Forbes, выиграл Гран-при премии Live Organic Awards в номинации «Место силы» и архитектурную премию АрхиWood.
К обсуждению темы присоединятся Юлия Григорьева, автор идеи и основатель глэмпинг-проекта
«Лаго Ладога», генеральный директор туроператорской компании «Карелия Глэмпинг», основатель парка «Белый колодец» Сергей Слабунов, сооснователь природного комплекса «МОРЕЛЕСА» Ирина Катигарова, соосновательи управляющий партнер кемпинга и глэмпинга активного отдыха «ВЕТРЕНО» Ксения Радченко.
Почему стоит участвовать:
узнаете актуальные тенденции рынка глэмпингов;
определите стратегию развития собственного проекта;
избежите типичных ошибок при формировании глэмпинг бизнеса;
изучите кейсы успешных российских проектов;
познакомитесь с участниками сообщества, чьи глэмпинги уже отработали несколько сезонов.
Подробная программа конференции и билеты на сайте.
Для прохода на территорию выставки необходимо приобрести бесплатный входной билет по промокоду mitt23glamp на сайте https://mitt.ru/ru/.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2023 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72