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03 марта
Россия и Индия договорились о расширении авиасообщения
По мнению экспертов, дефицита авиаперевозки между двумя странами сейчас нет
Авиационные власти России и Индии договорились о потенциальном расширении авиасообщения между двумя странами с нынешних 52 рейсов в неделю до 64. Как сообщила Росавиация, в соответствии с новыми договоренностями с властями Индии российские авиакомпании смогу выполнять полеты из любого пункта России в рамках установленных частот в Дели, Мумбаи, Амритсар, Ахмадабад, Калькутту и Гоа.
Между тем, как сообщает сегодня РСТ, по мнению руководителей компаний, дефицита перевозки между Россией и Индией не ощущалось и прежде, вполне хватало регулярных и чартерных рейсов в Дели и Гоа.
«Да и зима уже кончилась, сейчас ставить дополнительные рейсы – пустая затея, надо было заявлять их под зиму, еще в октябре. А летом в Индии слишком жарко и влажно, идут муссонные дожди», – подчеркнул генеральный директор компании «Индия-тур» Юрий Бхарат.
Эксперт добавил, что увеличение объемов перевозки было бы оправдано, если бы речь шла о договоренности на уровне правительств обеих стран о специальных программах по приему индийских туристов в России. Но он сомневается, что, с учетом геополитической ситуации, сейчас к нам поедет большой поток туристов даже из такой дружественной страны, как Индия.
«Не сталкивалась с нехваткой перевозки в Индию. Понятно, что чартерные рейсы обходятся дешевле, но и «Аэрофлот» дает вполне разумные цены. Прямой перелет из Москвы в Дели и обратно в эконом-классе стоит 35-40 тысяч рублей, в бизнес-классе – от 130 тысяч», – говорит генеральный директор компании «Квинта тур» Ирина Серганова,
По ее оценкам, текущий спрос на Индию намного выше прошлогодних показателей. Наиболее востребовано посещение аюрведических центров, тематические экскурсионные программы для корпорантов и инициативных групп по интересам. Помимо экскурсионных туров берут аюрведические, как правило, с перелетом в Дели. Под экскурсионные программы иногда выбирают Мумбай.
Недавно оператор организовал большое путешествие по ювелирным производствам Индии со стартом тура из этого города. Лететь в Мумбай сейчас приходится иностранными авиакомпаниями.
Гоа запрашивают довольно редко, на курорт летают чартерами. С добавлением маршрутов и частоты рейсов появится больше возможностей формировать поездки по стране с разными аэропортами прилета и вылета.
Как отметила директор по развитию компании ICS Travel Group Оксана Волканова, туры в Индию оператор возобновил этой зимой после перерыва в период пандемии. До 95% заявок поступает на Гоа, также неплохо бронируют экскурсионку с прилетом в Дели. Реже всего спрашивают аюрведические туры или просто проживание в Керале.
«Средняя стоимость тура выходит в районе 105 тысяч рублей, прежде всего, за счет цены билета. Перевозки из Москвы хватает, а вот из регионов, например Екатеринбурга, где направление очень популярно, не всегда», – заключила эксперт.
/TOURBUS.RU
Фото: Piqsels.com
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