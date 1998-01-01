Новости Россия и Индия договорились о расширении авиасообщения По мнению экспертов, дефицита авиаперевозки между двумя странами сейчас нет

Авиационные власти России и Индии договорились о потенциальном расширении авиасообщения между двумя странами с нынешних 52 рейсов в неделю до 64. Как сообщила Росавиация, в соответствии с новыми договоренностями с властями Индии российские авиакомпании смогу выполнять полеты из любого пункта России в рамках установленных частот в Дели, Мумбаи, Амритсар, Ахмадабад, Калькутту и Гоа. Между тем, как сообщает сегодня РСТ, по мнению руководителей компаний, дефицита перевозки между Россией и Индией не ощущалось и прежде, вполне хватало регулярных и чартерных рейсов в Дели и Гоа. «Да и зима уже кончилась, сейчас ставить дополнительные рейсы – пустая затея, надо было заявлять их под зиму, еще в октябре. А летом в Индии слишком жарко и влажно, идут муссонные дожди», – подчеркнул генеральный директор компании «Индия-тур» Юрий Бхарат. Эксперт добавил, что увеличение объемов перевозки было бы оправдано, если бы речь шла о договоренности на уровне правительств обеих стран о специальных программах по приему индийских туристов в России. Но он сомневается, что, с учетом геополитической ситуации, сейчас к нам поедет большой поток туристов даже из такой дружественной страны, как Индия. «Не сталкивалась с нехваткой перевозки в Индию. Понятно, что чартерные рейсы обходятся дешевле, но и «Аэрофлот» дает вполне разумные цены. Прямой перелет из Москвы в Дели и обратно в эконом-классе стоит 35-40 тысяч рублей, в бизнес-классе – от 130 тысяч», – говорит генеральный директор компании «Квинта тур» Ирина Серганова, По ее оценкам, текущий спрос на Индию намного выше прошлогодних показателей. Наиболее востребовано посещение аюрведических центров, тематические экскурсионные программы для корпорантов и инициативных групп по интересам. Помимо экскурсионных туров берут аюрведические, как правило, с перелетом в Дели. Под экскурсионные программы иногда выбирают Мумбай. Недавно оператор организовал большое путешествие по ювелирным производствам Индии со стартом тура из этого города. Лететь в Мумбай сейчас приходится иностранными авиакомпаниями. Гоа запрашивают довольно редко, на курорт летают чартерами. С добавлением маршрутов и частоты рейсов появится больше возможностей формировать поездки по стране с разными аэропортами прилета и вылета. Как отметила директор по развитию компании ICS Travel Group Оксана Волканова, туры в Индию оператор возобновил этой зимой после перерыва в период пандемии. До 95% заявок поступает на Гоа, также неплохо бронируют экскурсионку с прилетом в Дели. Реже всего спрашивают аюрведические туры или просто проживание в Керале. «Средняя стоимость тура выходит в районе 105 тысяч рублей, прежде всего, за счет цены билета. Перевозки из Москвы хватает, а вот из регионов, например Екатеринбурга, где направление очень популярно, не всегда», – заключила эксперт. /TOURBUS.RU Фото: Piqsels.com

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 По тексту:



Подписка