Дмитрий Горин: Вместо субсидируемых чартеров будут блоки мест на регулярных рейсах

Субсидируемые чартерные программы туроператоров в регионы России могут заменить блоки мест на регулярных рейсах, сообщил в интервью «Интерфаксу» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Он напомнил, что программа субсидирования чартерных рейсов стартовала в 2020 году и стала одной из мер государственной поддержки турбизнеса в пандемию.

Предполагалось, что в 2021-2023 годах ежегодно на нее будет выделяться до 1,2 млрд рублей. Однако решение по ее продолжению в 2023 году пока не принято.

"Программа безусловно очень популярна, так как за счет федеральной субсидии чартерные туры под ключ получаются в 1,5-2 раза дешевле, чем на базе регулярного рейса. В итоге появились недельные пакеты с перелетом за 38 тыс. рублей в отдаленные регионы страны.

Это помогло развитию внутреннего рынка, позволив открыть для туристов 20 новых регионов, привлечь к ним внимание, поднять спрос", — сказал он.

Как сообщалось, туроператоры поставили субсидированные чартерные программу в Бурятию, на Сахалин, в Татарстан, Тюменскую область, Карелию, Мурманскую область, Хакасию и другие регионы.

Г-н Горин рассказал, что в прошлом году из-за невозможности летать за рубеж многие регулярные авиаперевозчики вышли на внутренний рынок, что привело к удешевлению билетов и поставило под вопрос рентабельность чартерной перевозки. Кроме того, не все регионы готовы принимать чартеры из-за недостаточного количества мест размещения для туристов.

По его словам, с учетом этой ситуации РСТ в рамках взаимодействия с Росавиацией и РЖД в течение прошлого года обсуждал возможность распространения программы субсидирования на блоки мест на регулярных рейсах и поездах.

"В этом году правила предоставления субсидий могут быть расширены на блок-чартерную перевозку. Это могут быть блоки на стандартные туристические группы – по 10-20 человек", — отметил эксперт.

По информации РСТ, такое решение может быть принято правительством РФ до начала летнего сезона.

/TOURBUS.RU