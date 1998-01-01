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02 марта
80% россиян хотят провести 8 марта за рубежом

Онлайн-сервис Travelata проанализировал спрос на туры, приуроченные к первому весеннему празднику


 

Египет, Россия и Таиланд – эти направления для отдыха выбрали большинство россиян на 8 марта. Такие выводы сделали аналитики интернет-магазина туров Travelata.ru.

Самым дорогим отдыхом в начале весны стали поездки в Юго-Восточную Азию, наиболее бюджетными – туры по России.

 

Египет стал самым популярным направлением среди российских туристов в начале весны. На 8 марта там планируют побывать четверть всех путешественников, которые приобрели туры через интернет-магазин туров Travelata.ru. Аналитики подсчитали, что средний чек в страну пирамид составил чуть более 136 тысяч рублей.

В прошлом году Египет находился на второй строчке и был значительно дешевле – около 93 тысяч рублей в среднем.

 

Второе и третье места в 2023-м достались России и Таиланду. Оба направления набрали по 18% от общего числа поездок. Таиланд оказался самым дорогим, а Россия – самым бюджетным. Средние чеки составляют почти 206 тысячи и 44 тысячи рублей за тур соответственно.

В 2022 году отечественные курорты были самыми популярными в начале весны – туда съездили 73% отдыхающих.

 

Четвертое место в этом году досталось ОАЭ, средний чек поездок на Ближний Восток составил более 175 тысяч рублей. В прошлом году ОАЭ занимали ту же, четвертую позицию, но чек был немного меньше – 123 тысячи рублей.

Пятое место среди популярных вариантов занимает Турция со средней ценой тура почти 87 тысяч рублей. В прошлом году замыкающим направлением в пятерке лидеров была Шри-Ланка.

  

Два года подряд самым дорогим направлением на период, захватывающий 8 марта, становятся Мальдивы. В 2023-м на поездку с 5-звездочным размещением двое взрослых потратили 661 616 рублей за 10 дней. В прошлом году наиболее дорогой стала поездка на те же острова, но цена была почти втрое ниже – 258 352 рубля. Тогда двое туристов провели возле Индийского океана неделю в 4-звездочном отеле.

 

Самой бюджетной поездкой в начале весны 2023 года аналитики назвали путешествие из Самары в Большой Сочи (Лоо) на 4 дня без питания. Такой тур стоил 9 259 рублей на одного взрослого.

В прошлом сезоне за 10 488 рублей один турист съездил в Имеретинку из Москвы на 3 ночи. В тур были включены завтраки и ужины.


Как отмечает Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru, «В этом году 8 марта опрошенные нами российские туристы в основном планируют провести за рубежом. На заграничные направления приходится 80% всех поездок. Ситуация с полетной программой в 2023-м более стабильная, что дает путешественникам широкий выбор вариантов отдыха.

В топ-5 в этом году вошел Таиланд, где несколько месяцев назад были сняты ограничения, связанные с коронавирусом, а с осени 2022 года появились и прямые рейсы на тайские курорты».

 

Топ-5 направлений на 8 марта и средние чеки

Направление

Доля

Ср. чек, в руб.

Египет

25%

136 241

Россия

18%

43 754

Таиланд

18%

205 570

ОАЭ

16%

175 353

Турция

11%

86 836

 

 

 

 

 


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