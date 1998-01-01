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02 марта
Деловая программа «Интурмаркет-2023»: составьте персональное расписание работы на выставке

Выставка «Интурмаркет» пройдет 13-15 марта в ЦВК «Экспоцентр»


 

Выставка «Интурмаркет» пройдет 13-15 марта в ЦВК «Экспоцентр». Программа очень насыщенная – более 40 мероприятий. Выбирайте нужные и составляйте персональное расписание работы.

В день открытия, 13 марта, состоится сразу несколько стратегических секций. Ключевое событие – пленарное заседание по актуальным вопросам развития отрасли. Участие примут представители Министерства экономического развития, комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, Российского экспортного центра, АСИ, РСТ, аналитического центра Profi.Travel, а также региональных органов исполнительной власти.

 

Темы сессии:

- новые вызовы для гостиничного рынка и алгоритмы решений;

- повышение привлекательности регионов через события;

 - аналитика как основа для диджитал продвижения туристических возможностей регионов.

  

В этот же день пройдут стратегические сессии АНО «Россия – страна возможностей» и Национального конгресс-бюро. Представители отрасли обсудят:

- новые продуктовые рынки;

- изменения в законодательстве;

- кадровую политику;

 - вопросы безопасности мероприятий и их продвижение в современных условиях. Особое внимание будет уделено различным грантам и субсидиям.

 

В рамках выставки пройдет рабочее совещание регионов-участников национального туристического проекта «Императорский маршрут» и межрегионального проекта «Серебряное ожерелье». Вы также можете принять участие в творческой лаборатории государственного проекта «Узоры городов России», где обсудят развитие туризма и креативной индустрии в моногородах.

 

Для обмена опытом выстраивания взаимодействия между производителями сувениров и туристическим бизнесом коллеги ждут на тематическом круглом столе.

Всех, кто задумывается о трансформации бизнеса в новых условиях и заинтересован в получении господдержки при реализации проектов в области сельского, винного и экологического туризма, приглашают на круглый стол «Курс на устойчивый туризм».

 

На выставке «Интурмаркет» Алтайский край представит свой уникальный туристско-рекреационный потенциал: брендовые маршруты, новые программы, авторские туры, объекты показа и размещения. Мончегорск — новые арктические направления, а Калининградская область — туристические возможности самого западного региона страны.

 

Санкт-Петербург представит свои туристические возможности, самые ожидаемые мероприятия и многое другое. Выставочный стенд Петербурга отразит все перспективные виды туризма — культурно-познавательный, деловой и событийный, медицинский, водный, семейный, гастрономический и другие. Представители города презентуют Санкт-Петербург как культурный центр мирового значения, современный мегаполис и точку притяжения российских и иностранных туристов.

 

Эксперты обсудят вопросы развития туризма на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ, а корпорация АО «КАВКАЗ.РФ» проведет круглый стол с участием лидеров предприятий креативных индустрий на горнолыжных курортах Северного Кавказа.

Традиционно на «Интурмаркете» пройдет Всероссийский день MICE под девизом: «MICE-карта России: фокус на культурный код территории».

Концептуальные изменения законодательства в сфере туризма затронут на семинаре «Туризм и Закон. Законодательные проекты и перспективы 2023 года» от юридического агентства «Персона Грата». А на семинаре компании «Юристы для турбизнеса «Байбородин и партнеры» разберут юридические подушки безопасности и 10 заповедей юристов, которые уберегут от штрафов, судов и потери денег в 2023 году.

 

Что еще стоит посетить:

- обучающую кейс-сессию «Капитал на потенциал: финансовые механизмы развития для туристической отрасли»;

- обучающий семинар для отельеров от экспертов TopHotels;

- обучающий семинар для туристско-информационных центров России (организатор: Национальная Ассоциация Информационно-туристских организаций (НАИТО));

- межрегиональный благотворительный аукцион «Турбизнес с открытым сердцем» в пользу подопечных детского хосписа «Дом с маяком»;

- авторский семинар Елены Белоусовой «Продвижение в туризме в 2023 году: актуальные инструменты и механики».

 

Узнать обо всех событиях деловой программы можно здесь.

Ваш бесплатный билет на «Интурмаркет».

 


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