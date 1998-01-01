Space Travel: Спрос на туры в ОАЭ вырос этой весной на 40%

Спрос на туры в ОАЭ этой весной вырос на 40% по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе туроператора Space Travel, которую цитирует «Интерфакс».

«Мы фиксируем повышенный спрос на туры в ОАЭ в 2023 году – он вырос в России более чем на 40% по сравнению с прошлым годом.

Популярность направления обусловлена большим количеством рейсов и адекватными ценами на перевозку за счет блоков мест, которые фрахтуют у перевозчиков туроператоры. Этой весной у туристов есть возможность летать из Москвы и регионов авиакомпаниями Emirates, Etihad, Air Arabia и flydubai в рамках блочных программ в любой эмират ОАЭ», — рассказали в компании.

Как отметили в Space Travel, повышенный спрос стимулирует авиакомпании добавлять рейсы и увеличивать их частоту, особенно накануне весеннего сезона.

Так, туры на блочных местах с вылетом из Москвы в Дубай рейсами авиакомпании Emirates будут выполняться ежедневно. Из Петербурга – по вторникам и воскресеньям. Блоки мест на Etihad запланированы на ежедневных рейсах по маршруту Москва – Абу-Даби, а на лоукостере Air Arabia – из Москвы и Казани в Абу-Даби и Шарджу, а также из Екатеринбурга, Казани и Уфы в Шарджу. flydubai полетит в ОАЭ из аэропортов Москвы, Самары, Махачкалы.

«Российским туристам интересен не только пляжный отдых, но и экскурсионный, событийный туризм. Востребован Дубай, набирает популярность Абу-Даби, потому что туда стала расширяться полетная программа из столицы и регионов. Отели в Рас-эль-Хайме и Фуджейре работают по системе «все включено», поэтому пользуются повышенным спросом у семей с детьми», — пояснили в компании.

По данным Space Travel, несмотря на достаточно большой ассортимент отелей разных категорий в ОАЭ, российские туристы в основном запрашивают размещение в люксовых гостиницах страны.

С 18 по 25 марта в Дубае пройдет неделя моды, а с 28 апреля по 7 мая – гастрономический фестиваль. «Туры, приуроченные к подобным событиям, становятся все популярнее на российском рынке, так как позволяют совмещать отдых с посещением интересных мероприятий», — отметили в компании.

Летний сезон, по данным туроператора, практически перестал быть низким сезоном для ОАЭ. «Несмотря на жаркую погоду этот период пользуется спросом, так как цены значительно снижаются. Летом 2023 года авиакомпания flydubai будет выполнять полетную программу с широкой географией вылета из российских городов, среди которых Новосибирск и Санкт-Петербург», — заключили в Space Travel.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com

