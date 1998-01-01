Компания «Горные вершины» купила курорт «Архыз» за 24,2 млрд руб.

На курорте — 27 км горнолыжных трасс, 8 канатных дорог и более ста отелей и баз отдыха

Краснодарское ООО "Горные вершины" стало победителем конкурса на покупку курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, предложив 24,2 млрд рублей, - сообщает «!Интерфакс».

Подведение итогов торгов состоялось 1 марта. Как сообщается в конкурсной документации, вторым участником торгов являлось недавно созданное АО "Партнерс Групп" (Москва). Этот участник предложил за актив 19,018 млрд рублей.

Ранее в январе "Кавказ.РФ" открыл сбор заявок для участия в конкурсе на покупку 100% акций АО "Управляющая компания "Архыз". В пакете более 170 тыс. обыкновенных акций УК "Архыз". Номинал каждой акции — 100 тыс. рублей. Стартовая цена пакета — 17,018 млрд рублей. Задаток для участия в конкурсе был определен в размере 500 млн рублей.

В перечне имущества "Архыза" значатся земельные участки, образующие особую экономическую зону, созданную на территориях Зеленчукского и Урупского районов Карачаево-Черкесии, и находящиеся в долгосрочной аренде у АО "УК "Архыз".

В имущество УК входят также канатные дороги, горнолыжные трассы, объекты горнолыжной инфраструктуры, инженерные коммуникации, административное здание с помещениями торговли и общепита, системы искусственного оснежения и освещения горнолыжных склонов, строящаяся вертолетная площадка, стоянки, парковки и другие объекты, в том числе технические и административные.

По данным "Кавказ.РФ", в марте-апреле 2023 года с победителем конкурса будет заключен договор купли-продажи 100% акций УК "Архыз".

В обязательства инвестора входит создание единой зоны катания трех туристских деревень курорта — Романтик, Лунная Поляна и Дукка — за счет строительства сети канатных дорог, 30 км горнолыжных трасс, а также доведение общего количества мест размещения до 8 тыс.

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания "Горные вершины" была зарегистрирована в Краснодаре 15 декабря 2022 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей, ее руководителем и владельцем является Андрей Скок.

Г-н Скок, согласно открытым источникам, является совладельцем целого ряда компаний в сфере курортной недвижимости Сочи. Также ему принадлежит краснодарское ООО "Юг-бизнеспартнер" (выручка 13,7 млрд рублей в 2021 году), владеющее в том числе курортным комплексом в Имеретинской низменности вблизи олимпийских объектов — "Сочи-парк", туристической деревней "Мандроги" в Ленинградской области (юрлицо — ООО "Мандроги"), Крымским винным заводом и форелеводческим хозяйством в Краснодарском крае.

Газета "Коммерсантъ" не раз отмечала, что "Юг-бизнеспартнер" связан с семьей экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

Сам г-н Скок ранее возглавлял винодельню "Шато де Талю", которую РБК связывало с семьей экс-главы Минсельхоза РФ.

Курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна работают более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, 8 канатных дорог, системы искусственного снегообразования.

На территории курорта работают более ста отелей, баз отдыха и пансионатов.

/TOURBUS.RU