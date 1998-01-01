Авиакомпании смогут теперь делать остановку на Кубе по пути из России в Венесуэлу

Однако пока что авиакомпании Nordwind и Conviasa не готовы пересмотреть свои полетные планы

Как сообщает АТОР, авиавласти России и Венесуэлы достигли договоренностей о предоставлении авиакомпаниям двух стран права выполнять полеты ‎с пятой свободы воздуха.

Как сообщили в Росавиации, на практике российские авиакомпании смогут осуществлять полеты по маршруту Москва – Варадеро – Порламар и обратно, а венесуэльские – по маршруту Каракас – Гавана – Москва и обратно.

Договоренность о таких полетах действует до конца летнего сезона-2024 – т.е. до октября 2024 года. Пятая степень свободы воздуха означает право, в соответствии с которым назначенный перевозчик может выгружать и принимать на борт на территории страны-партнера пассажиров, почту и грузы, следующие из третьей страны или же в нее.

Как напомнили в ведомстве, в зимнем расписании 2022-2023 годов полеты между Россией и Венесуэлой осуществляют две авиакомпании: российская Nordwind и венесуэльская Conviasa.

Однако, как поясняют эксперты АТОР, договоренности между Россией и Венесуэлой о пятой свободе воздуха не подразумевает какого-то скорого пересмотра полетных программ перевозчиков двух стран. Как полагают наблюдатели, скорее, речь идет о перспективах следующего зимнего сезона или летней навигации 2024 года.

К тому же совсем необязательно это будет перевозка пассажиров и туристов в частности: эксперты с гораздо большей уверенностью говорят о грузовых и грузопассажирских рейсах, тем более, что и Куба, и Венесуэла – это страны, с которыми в условиях санкций Россия наращивает товарооборот. Так что история с пятой свободой может оказаться вообще нетуристической.

По информации АТОР, у авиакомпании Nordwind, которая по заказу туроператора PEGAS Touristik летает из Москвы на остров Маргарита (аэропорт Порламар), нет планов по включению в этот маршрут кубинского курорта Варадеро.

Как сообщили в компании «Пегас Туристик», Nordwind осуществляет раздельные полетные программы по трем направлениям: Москва – Варадеро (Куба), Москва – Кайо Коко (Куба) и Москва – Порламар (Венесуэла). Информации про какое-то «комбинирование» этих направлений в связи с открывшейся возможностью пятой свободы воздуха на текущий момент нет.

Напомним, что авиакомпания Conviasa, блоки мест на рейсах которой берут туроператоры «Интурист» и TEZ Tour, в феврале изменила логистику маршрута Москва – Порламар, отказавшись от технической посадки в Тегеране. Теперь прямой перелет из Москвы на о. Маргарита занимает 13 часов 50 минут.

О планах включить Варадеро и Гавану в полетные программы авиакомпаний РФ и Венесуэлы пока нет информации и у посольства Кубы в Москве. Для кубинской стороны сейчас крайне актуальным остается перезапуск прямых рейсов между Москвой и Гаваной: например, в Москве учатся кубинские студенты и проходят переподготовку кубинские специалисты.

Поэтому, если, например, венесуэльская авиакомпания Conviasa начнет на практике выполнять пассажирские рейсы по маршруту Каракас – Гавана – Москва, это отчасти решит проблему таких перелетов для кубинских граждан, - заключили в АТОР.

/TOURBUS.RU