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Российские туристы теперь могут посещать Китай с тестом на антитела

Ранее для въезда в страну требовался исключительно ПЦР-тест

Власти Китая разрешили россиянам, прибывающим в страну, предъявлять тесты на антигены вместо ПЦР-тестов, сообщает посольство КНР в России.

«В связи с изменениями ситуации с коронавирусом и необходимостью содействия взаимным поездкам, с 1 марта пассажирам прямых рейсов из России в Китай разрешено использовать тесты на антигены (в том числе самотестирование) вместо ПЦР-тестов», — говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

Как отметили в дипмиссии, ПЦР-тест или тест на антиген необходимо сделать не ранее чем за 48 часов до посадки в самолет. После получения отрицательного результата нужно заполнить онлайн-декларацию здоровья.

Напомним, что в начале февраля после трехлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, возобновился выездной групповой туризм из Китая по 20 международным направлениям, в том /числе в Россию.

Также РФ и КНР возобновили действие соглашения о безвизовых групповых турпоездках, однако дата возобновления путешествий в его рамках пока не определена.

Несмотря на возобновление действия соглашения о безвизовых групповых поездках между РФ и КНР, туристы не могут отправиться в путешествие без виз прямо сейчас, сообщил ранее заместитель председателя совета ассоциации международного сотрудничества в туризме «Мир без границ», генеральный директор компании «Ретро-Туризм» Александр Львов.

«Формально безвизовое соглашение возобновлено, но для того, чтобы оно работало, Россия и Китай раз в год должны обменяться списками туроператоров, которые имеют право по нему работать.

Сейчас ведется техническая работа по согласованию нюансов. Все компетентные органы ведут планомерную работу по возобновлению безвизового обмена. Но говорить о том, что он возобновлен, преждевременно. Он возобновится, когда будет официально назначена дата», — сказал он.

/TOURBUS.RU

Фото: Piqsels.com