Уход из России Booking.com позволил гостиницам вдвое увеличить прямые продажи

Эксперты подвели итоги перестройки российских систем бронирования через год после ухода из страны сервиса Booking

Уход из России в 2022 году крупных иностранных платформ, в том числе сервиса по бронированию отелей Booking.com, позволил гостиницам почти вдвое увеличить прямые продажи, также россияне стали чаще покупать размещение на сайтах туркомпаний, говорится в исследовании, проведенным туроператором «Алеан» совместно с компанией TravelLine.

«В марте 2022 года началась мощная перестройка рынка онлайн-бронирований объектов размещения. Каналы, о которых гости знали, но отдавали предпочтение Booking.com, заняли его место и поделили между собой освободившийся рынок», — сообщил и СЕО платформы для гостиничного бизнеса TravelLine Александр Галочкин.

По оценкам эксперта, на продажи отелей через сайты в 2021 году приходилось порядка 24%, в 2022 году доля прямых онлайн-бронирований составила 52%.

По данным туроператора «Алеан», количество прямых бронирований через модуль на сайте компании выросло примерно на 25%. При этом общая численность заявок от частных клиентов в 2022 году возросла примерно на 40%.

Также в туркомпании отметили, что число повторных визитов на сайт для бронирования в 2022 году выросло на 47% по сравнению с 2021 годом.

«В целом мы видим четкий тренд на самостоятельные бронирования как объектов размещения, так и пакетных туров. Принимая во внимание тот факт, что туристы повторно возвращаются, можно сделать вывод, что такие бронирования становятся для них нормой. Речь идет не только о традиционном отпуске на море, но и о коротких путешествиях.

Когда сервис Booking.com покинул российский рынок, наш клиент стал намного активнее, но при этом гораздо требовательнее к простоте, прозрачности и надежности бронирований», — пояснила коммерческий директор компании Оксана Булах.

Как отметили в TravelLine, стоимость проживания в объектах размещения выросла, а глубина бронирований значительно сократилась и составляет в среднем около недели.

С этими выводами согласен и руководитель комитета РСТ по инфраструктурным проектам, управляющий партнер Cronwell Hospitality Group Алексей Мусакин. «На все это нужно время. Но в принципе, на мой взгляд, российские ОТА вполне справляются с задачей замещения Bоoking.сom. В реальности их рыночная доля выше. Рынок, например, Петербурга, сократился примерно в два раза, так что ОТА, скорее всего, заместили уже порядка 75%, остальное замещают сами отели», - цитирует сегодня эксперта RTN.

Напомним, что Booking.com – крупнейший в мире сервис бронирования отелей и временного жилья, предлагающий около 30 млн подобных объектов. Входит в американский Booking Holdings Inc, на российский рынок агрегатор вышел в 2007 году.

В марте 2022 года Booking.com, а также сервис по бронированию частного жилья для туристов Airbnb прекратили работу в России. По оценкам экспертов, в общем объеме онлайн-бронирований отелей на российском рынке Booking.com принадлежала наибольшая доля, которая составляла, по разным данным, от 60 до 70%.

Между тем, как показало недавнее исследование МТС Travel, Booking.com в 2023 году по-прежнему входит в пятерку наиболее популярных сервисов у российских путешественников, хотя его аудитория сократилась на треть по сравнению с 2021 годом. Это объясняется тем, что россияне продолжают использовать сервис для поиска информации и отзывов о зарубежных отелях.

/TOURBUS.RU