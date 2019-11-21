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«Аэрофлот» в апреле откроет рейсы в Анталью из Новосибирска/ Три ведущих китайских авиакомпании возобновили полеты в «Шереметьево»/ Red Wings полетит из Перми в Стамбул и из Нижнего Новгорода в Анталью

«Аэрофлот» в апреле откроет рейсы в Анталью из Новосибирска

Авиакомпания "Аэрофлот" с 27 апреля открывает регулярные рейсы из Новосибирска в турецкую Анталью, сообщает пресс-служба перевозчика.

Как говорится в сообщении, на первоначальном этапе полеты будут выполняться четыре раза в неделю. С 29 мая частота рейсов увеличится до шести в неделю.

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке салона: 20 кресел класса бизнес и 138 — класса эконом.

"Благодаря новому маршруту у жителей Сибирского федерального округа появилась возможность прямых перелетов рейсами "Аэрофлота" к популярному турецкому курорту", — отмечается в сообщении.

Три китайских авиакомпании возобновили полеты в «Шереметьево»

Три крупнейших китайских авиакомпании China Eastern Airlines, Sichuan Airlines и Beijing Capital Airlines на прошедшей неделе возобновили полеты в столичный аэропорт "Шереметьево", сообщает пресс-служба аэропорта.

"Так, 21 февраля авиакомпании Sichuan Airlines возобновила полеты в Чэнду. Рейсы выполняются два раза в неделю на Airbus А330-300 по средам и воскресеньям. С 23 февраля возобновила рейсы в Циндао авиакомпания Beijing Capital Airlines. Рейсы выполняются два раза в неделю по четвергам и воскресеньям на Airbus A330.

С 26 февраля авиакомпания China Eastern Airlines возобновила полеты в Шанхай. Перевозчик будет летать 3 раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Рейсы выполняются также на воздушном судне А330-300", — говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе "Шереметьево", на сегодняшний день полеты из аэропорта выполняют шесть китайских авиаперевозчиков, в числе которых также авиакомпании Hainan Airlines, Air China и China Southern Airlines.

"Открытие прямых рейсов в Чэнду, Циндао и Шанхай из "Шереметьево" позволит удовлетворить ожидаемый спрос на перелеты по данным направлениям, связанный с возобновлением организованного туризма и развитием деловых отношений между Китаем и Россией", — говорится в сообщении.

Обслуживание пассажиров на рейсах в КНР осуществляется в терминале С.

Red Wings полетит из Перми в Стамбул и из Нижнего Новгорода в Анталью

Авиакомпания Red Wings планирует запустить со 2 апреля перелеты из Перми в Стамбул, следует из расписания международного аэропорта "Пермь" (Большое Савино, входит в "Новапорт").

Регулярные рейсы предполагаются по воскресеньям с вылетом из Перми в 23:55. Перевозка будет осуществляться на самолетах Superjet 100. Выполнение маршрута заявлено до 22 октября.

Кроме того, Red Wings с 29 марта запускает регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью, сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.

Полеты будут выполняться два раза в неделю по средам и пятницам. Вылет из Нижнего Новгорода запланирован на 05:40, прибытие в Анталью — 10:35.

В настоящее время в рамках чартерной программы в составе пакетных туров полеты из Нижнего Новгорода в Анталью осуществляют две турецкие авиакомпании — Corendon Airlines и Southwind Airlines.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиакомпанией