«Пегас Туристик» полетит в Шарм-эль-Шейх через Анталью

Программа включает чартерные рейсы авиакомпании Southwind на лайнерах Airbus A330-200 с остановкой в Турции

Как сообщает сегодня АТОР, туроператор Pegas Touristik предложил туристам больше вариантов туров в Египет. К турпакетам на прямой блочной перевозке добавились туры, сформированные на базе собственной чартерной перевозки – рейсах авиакомпании Southwind. Самолеты – Airbus A330-200.

Отправиться в Шарм-эль-Шейх на рейсах Southwind смогут туристы Pegas Touristik из четырех городов России – Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Казани. Рейсы будут выполняться с технической посадкой в Анталье. Выход пассажиров не предусмотрен, время стоянки составит всего 45 минут.

Полетные программы Southwind в Шарм-эль-Шейх стартуют, в зависимости от города вылета, в период с 19 по 25 марта.

Первыми начнут летать в Египет на Southwind туристы из Москвы, а спустя неделю полетят жители Казани.

Москва – Шарм-Эль-Шейх – с 19 марта. Частота – 3 раза в неделю (вт., чт., вс.)

Екатеринбург – Шарм-Эль-Шейх – с 22 марта. Частота – 1 рейс в 10 ночей

Казань – Шарм-Эль-Шейх – с 25 марта. Частота – 1 рейс в 9 ночей

Санкт-Петербург – Шарм-Эль-Шейх – с 20 марта. Частота – 2 раза в неделю (пн., пт.).

Туры в Египет на рейсах Southwind уже выставлены туроператором в продажу. Купить тур с вылетом из Москвы можно минимум за 88 тыс. руб. на двоих, а из Екатеринбурга – за 124,5 тыс. руб.

Туристам, желающим отдохнуть в Египте с Pegas Touristik весной, доступны также туры с прямым перелетом в эту страну. Туристам из Москвы туроператор предлагает туры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на рейсах авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и Al Masria Universal Airlines. Блочная программа на этих рейсах заканчивается 25 марта, уточнили в компании.

Туристам Екатеринбурга и Казани доступны и прямые вылеты в Шарм-Эль-Шейх на Red Wings. Блочная программа на рейсах из Екатеринбурга будет действовать до 17 мая, а на рейсах из Казани – до 13 мая.

Из Петербурга в Египет будет летать только Southwind.

Стоимость туров в Египет, сформированных на прямых рейсах, выше, чем на рейсах Southwind с посадкой в Анталье (без выхода пассажиров из самолета), подчеркивают эксперты АТОР.

Опрошенные турагенты говорят, что туры в Египет на рейсах Southwind будут востребованы у туристов, несмотря на то, что такие варианты перелетов предполагают посадку в Анталье.

Эксперты объясняют это хорошим временемначала программы (весна является высоким сезоном для Египта) и более привлекательной стоимостью туров по сравнению с прямыми перелетами. Также эксперты обращают внимание на хороший спрос и тот факт, что большинство туристов уже не слишком пугают более длительные по времени перелеты и дополнительные стыковки.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиакомпанией