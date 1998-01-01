Архангельская область впервые примет участие в Российском туристическом форуме «Путешествуй!»

Форум пройдет с 8 по 11 июня на ВДНХ

В этом году список участников Российского туристического форума «Путешествуй!» расширяется регионами, которые впервые представят свой туристический потенциал! Этим летом на фестивальной площадке форума Архангельская область представит насыщенную программу для широкой аудитории.

В 2023 году город Сольвычегодск Котласского района Архангельской области получил статус столицы межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России». Старинный город с 530-летней историей — родовое гнездо и столица империи Строгановых.

Историю города хранят 32 объекта культурного наследия — от памятников архитектуры до произведений искусства Строгановской школы. В городе находится санаторий «Сольвычегодск», который обладает вековым опытом бальнеолечения.

Познакомиться ближе с туристической уникальностью региона можно будет на третьем Российском туристическом форуме «Путешествуй», который пройдет с 8 по 11 июня в Москве, на ВДНХ. Посетители выставки узнают о новинках летнего сезона и популярных направлениях 2023 года, получат профессиональную консультацию и смогут взять с собой туристическую карту-схему Архангельской области.

Каждый участник форума найдет для себя интересное направление: представители региона расскажут все об этнографическом, экологическом, сельском, гастрономическом, активном и детском туризме.

На стенде региона также расскажут о национальном туристическом маршруте «Архангельск: здесь начинается Арктика», где туристы познакомятся с историей и природой региона, местной кухней, особенностями деревянного зодчества и Белым морем.





Запросить условия участия региона или компании в Российском туристическом форуме “Путешествуй!” 2023 можно на сайте мероприятия: www.rustravelforum.com.

По вопросам партнерских возможностей обращайтесь по адресу: irina.kachalova@roscongress.org.

Фото предоставлено организаторами форума.