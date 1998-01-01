Туроператоры: Ситуация с получением «шенгена» стабилизировалась

Несмотря на серьезное усложнение с сентября 2022-го процедуры оформления шенгенских виз, после Нового года получить их стало чуть проще. Как рассказали RTN в туркомпаниях, связано это с тем, что иссяк поток желающих делать визы впрок, теперь туристы оформляют их под конкретные поездки. Кроме того, стало значительно меньше отказов в визах.

Как напоминает издание РСТ, в сентябре Еврокомиссия приостановила действие соглашения между Россией и Евросоюзом об облегченном визовом режиме. В результате выросли консульский сбор и сроки оформления, увеличился список документов.

Кроме того, туроператоры сейчас советуют клиентам рассчитывать на визу под сроки поездки – многократную можно получить только при особом везении.

Как отмечают туроператоры, осенью, сразу после изменения визового режима, было очень много желающих оформить визы впрок. Из-за ажиотажного спроса образовались огромные очередь в консульства, визу можно было ждать до полугода и было много отказов.

Руководитель отдела рекламы компании «Веди Групп» Наталья Лазарева считает, что сейчас ситуация с оформлением виз в Европу стала спокойнее. «Осенью, в межсезонье, было особенно много отказов по Италии и Греции, сейчас ситуация стабилизировалась», – говорит она.

В компании «Русский Экспресс» подтвердили, что шенген выдают, особых проблем не возникает.

«Процедура понятная: сейчас тщательнее проверяют документы, зачастую требует не только бронь билета, но уже и выписанный билет, а иногда и подтверждение проживания. Чувствуется, что ушла нервозность, также практически на нет сошел поток туристов, пытавшихся сделать себе визу впрок», – говоритгенеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.

По его словам, чаще всего в качестве причины отказа указывается «недостаточно оснований для поездки». Большинство туристов после этого подают документы заново и нередко визы все-таки получают.

По отзывам туроператоров, записаться на подачу документов можно в ряде визовых центров. В частности, с записью в консульства Венгрии и Греции особых проблем у туристов не возникает. Правда, визы здесь выдают в основном однократные, на сроки путешествия.

Наталья Лазарева отметила, что в списке документов по Греции для туроператоров ничего не изменилось, но срок рассмотрения теперь составляет до 20 дней. «Пока греки выпускают преимущественно однократные визы. Возможно, в сезон начнут выдавать и на более продолжительный срок. Думаю, ближе к лету все прояснится», – считает эксперт.

В визовом центре Венгрии, по ее словам, можно записаться на удобную дату, срок рассмотрения составляет примерно две недели, плюс несколько дней необходимо заложить на доставку паспортов из региона и обратно. Из документов добавилась только выписка из банка с движением средств за три месяца. Впрочем, это требование присутствует почти у каждого консульства после отмены упрощенного режима.

«Кстати, в Екатеринбурге венгры могут выдать шенген на год, если у заявителя хорошая визовая история», – подчеркивает Лазарева.

Все эксперты отмечают, что периодически возникают сложности с записью в визовый центр Франции. Но Франция продолжает выдавать долгосрочные мультивизы. «Мест выделяют очень мало, иногда, чтобы записаться, приходится ждать месяц-два. Зато Франция не теряет статуса самого лояльного европейского государства – если повезет, могут открыть мультивизу на 5 лет», – сообщила представитель «Веди Групп».

Консульства Италии и Испании пока не работают с туроператорами, компании могут оказывать туристам только визовую поддержку. Но сейчас стало проще записаться на подачу, так как появилось больше свободных окон, - отмечают эксперты.

/TOURBUS.RU