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Весной и летом Red Wings будет летать в Тель-Авив из трех городов России

Полеты в Израиль на лайнерах SSJ 100 будут выполняться из Москвы, Сочи и Махачкалы

Как сообщает сегодня АТОР, в системе бронирования Red Wings открылись продажи авиабилетов из Москвы в Тель-Авив на весну-лето 2023 года. По данным авиакомпании, вылеты из аэропорта Домодедово в Тель-Авив будут выполнятся с 1 апреля по субботам, а из аэропорта Жуковский – с 27 марта по понедельникам и средам.

Маршрут Москва – Тель-Авив – Москва по-прежнему будет обслуживаться на лайнерах SSJ 100, поэтому во время выполнения рейса остается техническая посадка (40 минут) в Минеральных водах, во время которой пассажиры не покидают самолет. Продолжительность перелета в Тель-Авив из Домодедово – 7 часов 40 минут, из Жуковского – 7 часов 10 минут.

Как рассказали представители перевозчика, кроме Москвы Red Wings продолжит летать в Тель-Авив еще из двух городов – Сочи и Махачкалы. В общей сложности в Израиль Red Wings будет выполнять 7 рейсов в неделю из трех городов. Продажа билетов на рейсы из Сочи и Махачкалы на лето пока не открыта.

Билеты на рейсы Red Wings из Жуковского в Тель-Авив в апреле стоят от 67 400 р. в обе стороны с багажом (20 кг). Перелеты из Домодедово обойдутся несколько дороже – от 72 тыс.р. в обе стороны на одного пассажира.

На майские праздники авиабилеты на рейсы Red Wings из Москвы в Тель-Авив и обратно стоят от 79 тыс.р. на одного пассажира (Жуковский). За билет с отправлением из Домодедово (вылет 29 апреля, возвращение 6 мая) придется заплатить почти 81 тыс.р. в обе стороны на одного пассажира.

Для сравнения, авиабилеты по маршруту Москва – Тель-Авив – Москва на майские даты (вылет 30 мая, возвращение 7 мая) у авиакомпании El Al обойдутся от 130 тыс.р. с багажом в обе стороны.

По информации туроператоров, перелеты Red Wings из Москвы в Тель-Авив востребованы у российских туристов. В топе спроса – отдых на курорте Нетания и экскурсионные туры с посещением Тель-Авива и Иерусалима.

Туры в Израиль на майские праздники на базе рейсов Red Wings (7 ночей, отель 3*) у туроператоров стартуют от 200 тыс.р. на двоих, добавили в АТОР.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com