Сергей Корнеев: «Это знаковое событие, которого мы ждали достаточно долго»

Как сообщили нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма С-Петербурга, 25 февраля первая после пандемии организованная группа китайских туристов прибыла в Санкт Петербург. Накануне она побывала в Москве. В составе группы – более 30 путешественников из Гуанчжоу, отправившихся по самому популярному маршруту с посещением двух российских столиц.

«Это знаковое событие, которого участники индустрии гостеприимства ждали достаточно долго. До пандемии в структуре международного въездного турпотока в наш город значительную часть составляли именно гости из Поднебесной. После перерыва Санкт Петербург готов вновь предложить им экскурсионные программы.

При этом спектр туристских предложений Северной столицы существенно расширился – привычные классические маршруты дополнились современными достопримечательностями и точками притяжения новой культурной и туристской географии.

Уверен, сегодня наших гостей из Китая заинтересуют такие масштабные площадки для познавательного отдыха, как, например, Кронштадт. Приезжая на более длительный срок, они могут совместить визит в Петербург с поездками по другим регионам «Серебряного ожерелья России».

Не сомневаюсь, возобновленные путешествия послужат замечательным источником новых знаний и нового туристского опыта», –- отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

В программе пребывания туристов – обзорная экскурсия по Петербургу, Эрмитаж, Царское село, Петергоф, Павловск и Кронштадт. Здесь, в музейно-историческом парке «Остров фортов» они застали кульминацию Масленой недели: народные гулянья, забавы, фольклорные выступления и, конечно, блины. Кроме того, для гостей из Китая провели экскурсию по Аллее героев российского флота с посещением стройплощадки Музея военно-морской славы и фестиваля «КроншЛёд».

В 2019 году Северную столицу посетили почти пять млн иностранцев, из них 951 тысяча – граждане КНР. В 2023 году Россия вошла в тестовый список стран для групповых поездок туристов из Китая, что может положительно повлиять на восстановление въездного турпотока. Отметим, что расходы путешественников из крупных экономически развитых городов КНР выше среднего, они все чаще предпочитают останавливаться в отелях сегмента 4-5 звезд. В 2019 году, по данным Центробанка, совокупные траты граждан Китая в России достигли 1 млрд долларов.

Сфера гостеприимства Санкт Петербурга готова к приему групп из Китая. Прорабатываются варианты коллективного размещения, организация питания, обновляются программы туристских маршрутов. В отелях готовятся дополнительные инструкции и указатели на китайском языке. На базе Международного центра компетенций планируется запуск бесплатных курсов повышения квалификации для представителей отрасли «Особенности организации туристских услуг для гостей из Китая».

С начала 2023 года совместно с Министерством экономического развития РФ и коллегами из КНР Комитет по развитию туризма Санкт Петербурга прорабатывает детали обновленной работы с китайским рынком. Запланировано проведение презентаций туристских возможностей Северной столицы с привлечением целевой аудитории из числа китайских туристских компаний и представителей профильных СМИ. В том числе – совместно с Москвой в рамках проекта «Два города – миллион впечатлений».

В рамках комплексной маркетинговой программы планируется участие Петербурга в крупнейших деловых туристских выставках.

Мероприятия пройдут в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Гонконге – городах, которые обладают большой численностью платежеспособного населения и высоким уровнем спроса на международные туристские поездки.

/TOURBUS.RU

Фото: Комитет по развитию туризма С-Петербурга