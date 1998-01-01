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28 февраля
24 страны и 57 регионов России покажут свои новые туристические направления на MITT- 2023
В этом году мероприятие пройдет не только для профессионалов индустрии, но и для самих туристов
С 16 по 18 марта в Москве в "Крокус Экспо" состоится ключевое событие российской туристической отрасли – Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT 2023 (International Travel & Hospitality Show). В этом году мероприятие пройдет не только для профессионалов индустрии, но и для самих туристов.
MITT входит в число крупнейших профильных выставок мира. В 29-й раз она соберет на единой площадке более 600 лидеров индустрии и отраслевых экспертов: делегации из различных стран мира и регионов России, туроператоров и турагентства, отельеров, представителей транспортных компаний, организаторов авторских туров и делового туризма, руководителей бизнеса, лидеров мнений и трэвел-блогеров.
В этом году на MITT 2023 свой туристический потенциал раскроют 57 российских регионов. Среди них: Алтайский край, Калининградская область, Камчатский край, Краснодарский край, Республика Дагестан, Карелия, Крым, Татарстан и многие другие. Впервые на MITT расскажут о привлекательных для путешественника маршрутах и достопримечательностях в Республике Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, Хакасии, а также в Томской области.
Также участие примут три города федерального значения: Севастополь, Москва и Санкт-Петербург.
Со своими возможностями для отдыха и национальным колоритом гостей выставки познакомят 24 страны как СНГ и ближнего зарубежья, так и Азии, Африки, Латинской Америки: Индия, Турция, Кения, Куба, Венесуэла, Алжир, Малайзия, Танзания, Таиланд, Мьянма, Иран, Мадагаскар, Уганда, Шри-Ланка, Республика Кыргызстан, Республика Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Абхазия и другие.
Впервые в этом году выставка приглашает не только профессионалов отрасли, но и обычных туристов. Специально для них подготовлена обширная программа «День путешественника на МITT. Вместе открываем Россию и мир».
18 марта для всех любителей путешествий состоятся мастер-классы, выступления трэвел-блогеров, презентации туристических курортов и маршрутов: от популярных и классических до новых и необычных форматов.
Об интересных турах и предложениях расскажут, в частности, представители Мурманской области, Чеченской Республики, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов России, а также международных направлений.
В этом году экспозицию MITT дополнят новые разделы. К выставке присоединятся компании из гостинично-ресторанного бизнеса, владельцы глэмпингов, представители оздоровительного и медицинского туризма и создатели авторских туров.
В экспозиции раздела «Глэмпинг» будут представлены компании: МОДОМ, Arh.Bro, Enjoy, «Купол Холл», «Арт Хаус Центр», FREEDOME, Гефест, Vazuza Love, WinWin, Монза, ECETERA. Партнером раздела выступает «Ассоциация глэмпингов».
С помощью генерального партнёра выставки, Федерации Рестораторов и Отельеров России (ФРиО), сформирован новый раздел HoReCa. В числе участников: Cronwell Hospitality Group, «Альянс Отели», Eruzo, UNISAW, PROFDISPLAY, «Золотые Ткачи», TravelLine, Check In, «Тотем», «Островок», «Эффект П», «Товеко».
В разделе будет выделена специальная зона, посвященная проектированию и дизайну отелей. Все желающие смогут на месте ознакомиться с вариантами планировки гостиниц и объектов размещения.
Появление на выставке новых разделов «Оздоровительный туризм» и «Авторские туры» обусловлено растущим спросом россиян на необычные направления и самостоятельные путешествия, а также на медицинский туризм внутри страны.
Партнёром раздела является Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Из представителей этих видов туризма в MITT примут участие: PMD Hospitality, STL, Grand Krio, ГУП МЦ, санатории Татарстана, БЕЛПРОФСОЮЗКУРОРТ и другие.
Собственные стенды для MITT подготовили такие ведущие игроки рынка, как: Bronevik, МТС Travel, Островок, Суточно.ру, Bnovo, Check in, Астория Гранде, Донинтурфлот, TravelLine, Сирена Трэвел, Профкурорт, а также РЖД.
Площадка для стартапов
В рамках выставки пройдет третий Конкурс туристических стартапов MITT Travel Start. Это уникальная возможность для бизнеса представить профессионалам отрасли и потенциальным пользователям свои IT-продукты. В конкурсе участвуют молодые компании (не старше 5 лет), которые развивают инновационный проект с использованием IT-технологий в одной из сфер турбизнеса:
Гостей выставки ожидает насыщенная деловая программа, в рамках которой эксперты и лидеры рынка обсудят наиболее актуальные и острые проблемы отрасли. Ключевым событием программы станет Форум лидеров туристической отрасли и индустрии гостеприимства. Мероприятия организованы при поддержке генерального партнера деловой программы — Курорта Красная Поляна и официального партнера деловой программы компании MTC Travel.
Форум лидеров туристической отрасли и индустрии гостеприимства будет проходить в течение двух дней. Событие соберет руководителей туристических компаний, отелей, представителей власти. Соорганизатором форума и его официальным партнёром выступает правительство Севастополя. Участники форума поделятся последними тенденциями развития российского туристического сектора экономики, а также обсудят новые для MITT направления – развитие глэмпингов и оздоровительного туризма.
15 марта первым мероприятием форума станет аналитическая сессия «Российский турист 2023». Главная тема мероприятия — российский турист в современных реалиях. Как изменился и будет меняться социально-экономический профиль путешествующих россиян? Сколько будут готовы тратить туристы из России на отдыхе? Ответы на эти и другие вопросы предстоит найти ведущим аналитикам и экспертам отрасли. Сразу после сессии состоится торжественное открытие выставки MITT 2023.
C 16 по 18 марта пройдет бесплатная образовательная программа «MITT Академия» для
турфирм, создателей авторских туров, музеев и других объектов показа. Ежедневные серии образовательных семинаров посвятят формированию и продвижению современного туристического продукта. Практикующие специалисты и известные бизнес-тренеры подробно рассмотрят все аспекты работы с новым турпродуктом: от конкуренции с авторским туризмом до особенностей продажи эксклюзивных туров.
Кроме того, в рамках деловой программы выставки состоятся сессии Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) по отельному бизнесу в структуре гостеприимства, а также следующие мероприятия:
Отдельным событием станет ежегодная премия MITT Awards, которая пройдет в заключительный день, 18 февраля. Организаторы отметят лучших участников за выдающийся вклад в выставку этого года.
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