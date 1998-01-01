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28 февраля
Воркшоп MOLECULA MICE & FIT приглашает участников
Главная задача мероприятия - налаживание партнёрства в сегментах MICE и VIP-туризма
8-й международный MOLECULA MICE & FIT Workshop 11 апреля вновь соберёт поставщиков и заказчиков MICE и FIT-услуг
Экспонентами мероприятия в новом современном столичном отеле SOLUXE Hotel Moscow станут компании из России, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана, Армении, Казахстана, Турции, ОАЭ и других стран. В качестве профессиональных прсетителей на воркшоп приглашаются представители агентств делового туризма, MICE и Event-агентств, консьерж-агентств, FIT и VIP-агентств и корпоративные заказчики.
Как говорят организаторы MOLECULA, руководители одноимённой компании Екатерина Дзюбинская и Екатерина Дударева, «как и прежде, главная задача мероприятия - налаживание партнёрства в сегментах MICE и VIP-туризма».
Опрошенные «ТБ» участники прошлых воркшопов отмечают, что MOLECULA MICE & FIT Workshop помогает установить деловые связи с новыми партнерами, узнать интересные возможности проведения деловых и событийных мероприятий в России и за рубежом.
Традиционно помимо деловой программы гостей воркшоп ожидают различные сюрпризы и вечерний коктейль.
Генеральным медиапартнером воркшопа MOLECULA MICE & FIT вновь выступает медиахолдинг «Турбизнес».
Партнёром коктейля станет великолепный курорт Красная Поляна.
Event-партнёром - супер-профессиональная компания Sharmol.
IT партнёром - Event Rocks, ведущий разработчик платформы для проведения мероприятий.
Сейчас идёт регистрация участников воркшопа. Экспоненты, заинтересованные в представлении своих продуктов профильной аудитории, могут связаться с организаторами по адресу: molecula@moleculamice.ru.
Также открыта регистрация для профессиональных заказчиков.
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