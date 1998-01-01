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«Два города, миллион впечатлений» – столичные маршруты глазами детей

В Москве и Санкт-Петербурге протестировали новый маршрут для семей с детьми

В Москве и Санкт-Петербурге по-новому взглянули на популярный проект «Два города – миллион впечатлений» и протестировали новый маршрут для семей с детьми, - сообщает АТОР.

Новый маршрут основан на приключениях двух героев популярной детской книжки «Аста Ураган в двух столицах – путешествие во времени». Герои едут из Санкт-Петербурга в Москву и посещают самые интересные места в обоих городах.

Книга написана известной детской писательницей Кристиной Кретовой и проиллюстрирована петербургской художницей Натальей Романьковой. И, в рамках проекта «Два города – миллион впечатлений», издана при поддержке Комитета по туризму города Москвы и Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Как отметила руководитель дирекции по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Анна Нефедова, созданная благодаря такому сотрудничеству книга – хороший пример нативного продвижения туризма.

«В детском возрасте важно формировать привычку путешествовать по своей стране, чтобы не только получать яркие эмоции и впечатления, но и исследовать окружающий мир. Прочитав книгу, дети вместе с родителями могут отправиться в путешествие в Москву и Санкт-Петербург и за одну поездку посетить все места, по которым гуляли герои книги про Асту-Ураган», – говорит г-жа Нефедова.

С ней согласна и Амалия Акопова, автор и руководитель спецпроекта «Медиа Звезды» туроператора «Интурист», автор и ведущая туристической программы «Дома Хорошо!» на Москва FM 92,0.

«Я убеждена, что подобные качественные истории на стыке туризма и культуры сделают внутренний туризм более привлекательным, а сама мысль о путешествиях по стране станет понятной и близкой каждому», – подчеркивает г-жа Акопова.

Стоит отметить, что предлагаемый в книге маршрут может быть интересен и самим москвичам, и петербуржцам, которые смогут почувствовать себя настоящими туристами в родном городе.

Московский маршрут включает прогулку по центру столицы и по Красной площади, возможность сделать невероятные фотографии на парящем мосту парка Зарядья и зайти в центр московского гостеприимства, а также посетить зоопарк. Кстати, Московский зоопарк – единственный в России, где живут панды.

Во время путешествия туристы с детьми также могут зайти на смотровую площадку Москва-сити, где находится самая высокая в России фабрика мороженного, посетить ВДНХ и покататься на колесе обозрения «Солнце Москвы» (кстати, самом высоком в Европе).

Пройти по маршруту можно в интенсивном или размеренном режиме, – например корреспондент АТОР вместе со звездной мамой Юлией Барановской и ее детьми, справились с московским маршрутом всего за 1 день.

А в Санкт-Петербурге маршрут героев книги предлагает детям и их родителям посмотреть на легендарный крейсер Аврору, заглянуть в Петропавловскую крепость, обязательно посетить Эрмитаж и многое другое.

По сути, «Два города – миллион впечатлений» – это конструктор, на базе которого туристы составляют свои маршруты, а туроператоры могут создавать интересные туры, руководствуясь главным принципом – посещение Москвы и Санкт-Петербурга должно быть в рамках одной поездки.

В настоящий момент у проекта более 40 тематических предложений для региональных и иностранных туристов. Например, туроператор «Интурист» реализует тур «Два города – две истории» для молодых туристов и для старшего поколения.

В ТОПе продаж – программа «Новогодняя шкатулка», которую реализуют сразу несколько туроператоров Москвы и Санкт – Петербурга, такие как «Тари тур» и «Невские сезоны». Такой тур предлагает путешественникам провести каникулы в празднично украшенных столицах, прогуляться по новогодним ярмаркам, покататься на двух самых главных катках страны: ВДНХ и Севкабель Порт и др.

Такое разнообразие предложений отвечают самым разным пожеланиям путешественников, комфортны для поездки туристов, в том числе с детьми. А пройти по маршруту Асты – Ураган обязательно понравится тем, кто прочитал книгу.