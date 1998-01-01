Санкт-Петербург – город-партнер выставки «Интурмаркет»

Третий год подряд городом-партнером выставки «Интурмаркет» становится Санкт-Петербург, а подведомственное городскому комитету по развитию туризма конгресс-бюро — партнером деловой программы. В состав делегации от Северной столицы войдут председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, руководители туристско-информационного бюро и конгрессно-выставочного бюро.

На выставке Петербург представит свои уникальные туристические возможности, самые ожидаемые мероприятия и многое другое. Большое внимание будет уделено маршрутам межрегионального проекта «Серебряное ожерелье».

Выставочный стенд Санкт-Петербурга отразит все перспективные виды туризма — культурно-познавательный, деловой и событийный, медицинский, водный, семейный, гастрономический и другие.

Представители города презентуют Петербург как культурный центр мирового значения, современный мегаполис и точку притяжения российских и иностранных туристов. Гостей экспозиции ждет насыщенная деловая программа, состоящая из презентаций, деловых встреч и переговоров, а также подписаний партнерских соглашений.

Приглашаем на выставочный стенд Санкт-Петербурга!

Для посещения выставки «Интурмаркет» необходимо пройти регистрацию, а затем получить электронный бейдж. Его нужно распечатать — это даст право попасть на выставку без заполнения анкеты и получения бейджа на стойке регистрации, что значительно сэкономит время.





