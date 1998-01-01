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27 февраля
Санкт-Петербург – город-партнер выставки «Интурмаркет»
Северная столица представит на выставке свои уникальные туристические возможности
Третий год подряд городом-партнером выставки «Интурмаркет» становится Санкт-Петербург, а подведомственное городскому комитету по развитию туризма конгресс-бюро — партнером деловой программы. В состав делегации от Северной столицы войдут председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, руководители туристско-информационного бюро и конгрессно-выставочного бюро.
На выставке Петербург представит свои уникальные туристические возможности, самые ожидаемые мероприятия и многое другое. Большое внимание будет уделено маршрутам межрегионального проекта «Серебряное ожерелье».
Выставочный стенд Санкт-Петербурга отразит все перспективные виды туризма — культурно-познавательный, деловой и событийный, медицинский, водный, семейный, гастрономический и другие.
Представители города презентуют Петербург как культурный центр мирового значения, современный мегаполис и точку притяжения российских и иностранных туристов. Гостей экспозиции ждет насыщенная деловая программа, состоящая из презентаций, деловых встреч и переговоров, а также подписаний партнерских соглашений.
Приглашаем на выставочный стенд Санкт-Петербурга!
Для посещения выставки «Интурмаркет» необходимо пройти регистрацию, а затем получить электронный бейдж. Его нужно распечатать — это даст право попасть на выставку без заполнения анкеты и получения бейджа на стойке регистрации, что значительно сэкономит время.
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