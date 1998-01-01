Новости Горячие авиановости Red Wings открывает рейсы в Анталью из четырех городов России/ «Аэрофлот» летом продолжит программу полетов в Минводы из пяти регионов/ Авиакомпания AZAL добавит Гянджу в рейсы из Баку в Москву и Петербург

Red Wings открывает рейсы в Анталью из четырех городов России Авиакомпания Red Wings весной открывает новые прямые рейсы в Анталью из четырех городов России, сообщила пресс-служба перевозчика. Полеты на главный морской курорт Турции будут осуществляться из Нижнекамска с 6 мая 1 раз в неделю, из Нижнего Новгорода – с 29 марта 2 раза в неделю, из Оренбурга – с 2 апреля 1 раз в неделю и из Челябинска – с 27 марта 1 раз в неделю. Рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi SuperJet (SSJ 100). Среди других направлений компании в Турции – Измир, Даламан и Стамбул. «Аэрофлот» летом продолжит программу полетов в Минводы из пяти регионов Аэрофлот в летнем сезоне продолжит программу прямых рейсов в Минеральные Воды из Самары, Уфы, Казани, Екатеринбурга и Перми. Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолётах Airbus A320. «Минеральные Воды — крупный транспортный узел, который используется в качестве транзитного пункта по пути в многочисленные санаторные комплексы и на знаменитые курорты КМВ — Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Благодаря удобному расписанию полётов, жители регионов смогут комфортно и быстро добираться до мест отдыха, не совершая дополнительные пересадки в Москве», - отметили в пресс- службе авиакомпании. Ранее авиаперевозчик сообщил о расширении программы прямых рейсов в Сочи из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Тюмени и Челябинска. Авиакомпания AZAL в марте добавит Гянджу в рейсы из Баку в Москву и Петербург Авиакомпания Azerbaijan Airlines с 17 марта начнет выполнение рейсов по маршруту Баку — Москва — Гянджа — Москва — Баку. "AZAL будет летать по этому маршруту три раза в неделю — по понедельникам, пятницам и субботам", — говорится в сообщении перевозчика. Кроме того, по информации AZAL, с 19 марта авиакомпания приступит к выполнению полетов по направлению Баку — Санкт-Петербург — Гянджа — Санкт-Петербург — Баку с частотой раз в неделю (по воскресеньям). В настоящее время авиакомпания выполняет полеты Баку — Москва — Баку и Баку — Петербург — Баку. Новая схема будет применяться авиакомпанией впервые с целью максимизации загруженности маршрута и чтобы не открывать отдельные рейсы из Гянджи в российские города. "С июня в расписание полетов на обоих маршрутах добавится по одной частоте — по средам и четвергам соответственно. Продажа билетов на рейсы по обоим направлениям открыта", — говорится в сообщении. /TOURBUS.RU Фото предоставлено авиаперевозчиком



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