Новости «Уральские авиалинии» прекращают рейсы в Лаос Полетная программа из Владивостока во Вьентьян завершается раньше срока по решению заказчика рейсов

Авиакомпания "Уральские авиалинии", запустившая осенью 2022 года прямые рейсы из Владивостока в столицу Лаоса Вьентьян, прекращает их выполнение, два последних рейса - 25 февраля и 4 марта, говорится в сообщении авиакомпании. "Полетная программа завершается по решению заказчика ООО "Русазия", — уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании. "Уральские авиалинии" запустили первый регулярный рейс из Владивостока во Вьентьян с 29 октября. Билеты реализовывал консолидатор авиарейсов — "Русазия". С декабря к рейсу, который выполнялся по субботам, добавились вылеты по вторникам. При этом позднее авиакомпания "Уральские авиалинии" заявила о несоответствии действительности информации о застрявших в Лаосе туристах "Полетная программа по маршруту Владивосток – Вьентьян – Владивосток завершается 4 марта. До ее окончания будут выполнены два рейса 25 февраля и 4 марта. Туристы, которые находятся в Лаосе без обратных билетов при желании без проблем могут вылететь обратно. Следует добавить, что 80% пассажиров, прилетевших в Лаос на рейсах авиалинии, далее следовали в Таиланд, при этом у них были билеты только в одну сторону", — говорится в заявлении пресс-службы перевозчика. Ранее СМИ сообщали, что в Лаосе из-за отмены рейсов "Уральских авиалиний" застряли российские туристы. Они вынуждены продлевать проживание в отелях, так как стоимость перелета в Россию рейсами других перевозчиков с пересадками слишком высока. Напомним, что ранее мнения туроператоров-экспертов АТОР относительно того, насколько новый рейс в Лаос поможет рынку, разошлись. Так, руководитель департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская заявила, что «принимая во внимание то, что в Лаосе нет морских курортов, не оцениваем идею как перспективную», По ее словам, до пандемии Лаос россияне, как правило, запрашивали только в комбинации с другими странами региона «Большого Меконга», в качестве самостоятельного направления он рассматривался крайне редко. В частности, небольшое количество отелей высокого уровня мешало интересу состоятельных путешественников. Однако представители туроператора China Travel считают, что Лаос в этом контексте рассматривается не как конечная точка путешествия, а как начальная. В China Travel уверены, что прямой рейс в Лаос мог бы значительно улучшить ситуацию с формированием туров в Юго-Восточную Азию в целом. «Для нас прямой рейс в Лаос был бы важен, мы сможем формировать большее количество турпродуктов, совмещая, например, экскурсионную программу в Лаосе и пляжный отдых во Вьетнаме или Таиланде», – заявил руководитель отдела маркетинга China Travel Евгений Глотов. «Там есть интересная экскурсионная программа, но пляжей там нет. Как правило, он продавался в комбинации с экскурсионной программой Мьянмы, Камбоджи, Вьетнама, северного Таиланда», - согласились в компании PAC Group. Раньше у России никогда не было прямого авиасообщения с Лаосом. При этом в 2019 году страну посетили 4,8 млн путешественников, что на 14,4% больше, чем годом ранее. Из них только 12.054 туриста приехали из России, что, правда, на 34% больше, чем в 2018 году. Кроме того, Россия вошла в топ-5 среди европейских стран по количеству туристов, посетивших Лаос, уступая Франции, Великобритании и Германии. /TOURBUS.RU Фото: Poqsels.com

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