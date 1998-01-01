В Москву прибыла первая после пандемии группа китайских туристов

Власти Китая с начала февраля сняли ограничения на зарубежные поездки туристов в 20 стран, включая Россию

Как сообщает РСТ, 23 февраля в столичном аэропорту «Шереметьево» встретили первую за три года группу туристов из Китая. В Москве и Петербурге их принимает компания «Ника».

«Сегодня мы встретили первую организованную туристическую группу из Китая. Это важное событие для туризма Москвы, поскольку до пандемии значительную часть въездного турпотока составляли именно гости из Поднебесной», – сказал на церемонии встречи глава управления международного взаимодействия Мостуризма Булат Нурмуханов.

Он напомнил, что китайские туристы любят пробовать разные кухни. «И русская кухня для них – один из магнитов и одна из причин, почему они приезжают в Россию. Борщ, блины, оливье – важная составляющая пребывания китайских туристов у нас в стране», – добавил представитель Мостуризма.

Г-н Нурмуханов подчеркнул, что туристический портал DiscoverMoscow переведен на китайский язык, гости из КНР могут найти здесь всю необходимую информацию – как добраться из аэропорта, заказать билеты в музеи, столик в ресторане, выстроить маршруты.



Вице-президент РСТ, глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко отметил, что этого события российский турбизнес ждал три года. «Сегодня китайские туристы едут по самому популярному маршруту Москва – Санкт-Петербург, но мы помним, что до пандемии практически все регионы России от Владивостока до Калининграда регулярно принимали группы из Китая.

В 2019 году в Россию приехали порядка 1,2 млн организованных китайских туристов. И мы надеемся, что в 2023 году мы к этой цифре подойдем достаточно близко. А в 2024 году ее перекроем и, скорее всего, это будет увеличение не в разы, а на порядки», – сказал он.

Гендиректор принимающей компании «Ника» Александр Флит сообщил, что прибытию группы предшествовала кропотливая работа с партнерами из Китая. «Все три года пандемии мы не переставали общаться, сверяли часы по поводу возможности приезда гостей в Россию.

Сейчас хотим показать нашим гостям все красоты Москвы и Петербурга, чтобы туристы, когда вернутся домой, могли всем рассказать, что Россия – дружелюбная страна, ждет гостей и очень хорошо их принимает. И нам ничто не мешает постоянно увеличивать турпоток», – подчеркнул он.

Как сообщал ранее RTN, прибытие первой группы из Китая планировалось на 6 февраля, но несколько раз переносилось из-за задержки с возобновлением соглашения о безвизовых поездках. В итоге организаторы решили оформить визы туристам, которые очень хотели посетить нашу страну.

Власти Китая с 6 февраля сняли ограничения на зарубежные поездки туристов в 20 стран, в том числе Россию. Представители турбизнеса двух стран ожидали, что сразу после отмены ограничений начнется восстановление массового туризма, но его тормозила приостановка во время пандемии действия соглашения о безвизовых групповых поездках, заключенного в 2000 году.

20 февраля в Минэкономразвития сообщили, что действие соглашения возобновлено, но механизм его реализации и дата возобновления безвизовых поездок пока не определены.

/TOURBUS.RU